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İngiltere Savunma Bakanı Williamson görevden alındı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2019 23:11 | Son Güncelleme

İngiltere Milli Güvenlik Konsey’inden bilgi sızdırıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında Savunma Bakanı Gavin Williamson görevinden alındı.İngiliz basını hükümetin, 5G ağının geliştirilmesi için Çinli Huawei şirketine sınırlı izin vereceğini ileri sürmüştü.

İngiltere Milli Güvenlik Konsey’inden bilgi sızdırıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında Savunma Bakanı Gavin Williamson görevinden alındı.
İngiliz basını hükümetin, 5G ağının geliştirilmesi için Çinli Huawei şirketine sınırlı izin vereceğini ileri sürmüştü. Bunun üzerine hükümet, içeriden sızdırılan bilginin kaynağını bulmak için soruşturma açmıştı. Soruşturma sonunda Ulusal Güvenlik Konseyi’nde görüşülen konuların basına sızdırılmasından Savunma Bakanı Gavin Williamson sorumlu bulundu. İngiltere Başbakanı Theresa May, Williamson’u görevden alarak yerine Kadın ve Eşitlik Bakanı Penny Mordaunt’u Savunma Bakanlığına getirdi.
ABD, Huawei’nin 5G şebekesine erişmesine izin veren tüm müttefikleriyle istihbarat paylaşımını gözden geçireceğini açıklamıştı. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, 2012 yılında hazırladığı raporda, Çinli teknoloji şirketlerinin ülkede faaliyet göstermesine izin verilmesi halinde ülke içindeki haberleşmeyi izleyip, altyapı tesislerine yönelik siber saldırılar düzenleyebileceklerini ile sürülmüştü.
Huawei, Çin’in en büyük teknoloji firmaları arasında yer alıyor. Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Huawei, 2018’de dünya genelinde 200 milyon cep telefonu satış rakamına ulaştı.

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