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İngiltere Savunma Bakanına şok telefon! Kendisini Ukrayna Başbakanı olarak tanıtıp...

17.03.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken İngiltere’den gelen bir haber adeta akıllara durgunluk verdi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla ilginç bir telefon aldığını duyurdu. Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir kişinin kendisini aradığını belirten Wallace, arayan kişinin birkaç yanıltıcı sorusundan şüphelenip aramayı sonlandırdığını aktardı.

İngiltere Savunma Bakanına şok telefon! Kendisini Ukrayna Başbakanı olarak tanıtıp...

Rusya-Ukrayna krizinde önemli gelişmeler yaşanırken İngiltere'den şaşkınlık yaratan bir haber geldi. Twitter hesabından açıklama yapan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, aldığı ilginç bir telefonu duyurdu.

"UKRAYNA BAŞBAKANI OLDUĞUNU İDDİA EDEN BİR SAHTEKAR"

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir sahtekar benimle konuşmak için girişimde bulundu. Birkaç yanıltıcı soru sordu ve şüphelendikten sonra aramayı sonlandırdım." ifadesini kullandı.

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*Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal

"UMUTSUZ BİR GİRİŞİM"

Hiçbir Rus dezenformasyonu, çarpıtma ve kirli oyunun, "Rusya'nın insan hakları ihlallerinden ve Ukrayna'yı yasa dışı işgalinden" uzaklaştıramayacağını belirten Wallace, "umutsuz bir girişim" değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Savunma Bakanı Wallace, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunuyor. (AA)

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*İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace

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