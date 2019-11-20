İngiltere seçimi: Boris Johnson ve Jeremy Corbyn ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi

Daha sonra stüdyodaki izleyicilerin sorularına geçildi ve liderler yine birer dakika içinde soruları yanıtladı. Johnson cevap süresini aştığı için birkaç kez moderatör tarafından uyarılmak zorunda kaldı.

Johnson ise açılış konuşmasında erken seçimin tek nedeninin "parlamentodaki çıkmaz" olduğunu savundu ve seçilmesi halinde Brexit'i (İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı) gerçekleştireceğini belirtti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Corbyn seçmenlere İngiltere'nin geleceği için gerçek bir seçim hakkı verildiğini ve İşçi Partisi'nin "gerçek bir değişim ve umut" vadettiğini söyleyerek başladı.

Julie Etchingham'ın moderatörlüğünü yaptığı tartışma programı, önce İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'nin, daha sonra da Muhazafakar Parti lideri Boris Johnson'ın 60'ar saniyelik açılış konuşmalarıyla başladı.

İngiltere'de 12 Aralık'ta yapılacak erken seçim öncesi Başbakan Boris Johnson ve İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi. ITV'nin bir saat süren yayınında liderler halktan gelen soruları yanıtladı.

Brexit

Bir saat süren tartışmanın ilk yarısında ana konu Brexit'ti.

Tartışmayı stüdyoda takip eden izleyicilere verilen soru sorma hakkında ilk soru "Sonsuza kadar Brexit hakkında konuşmayacağımızın garantisini verebilir misiniz?" oldu.

Başbakan Boris Johnson, seçilmesi halinde İngiltere'nin 31 Ocak'ta kesinlikle AB'den ayrılacağını söyledi ve Muhafazakar Parti'nin tüm milletvekili adaylarının da AB'yle vardığı Brexit Anlaşması'na destek verdiğini vurguladı.

Johnson ayrıca rakibi Corbyn'in "oyalama politikası" içinde olduğunu iddia etti.

Corbyn ise bu suçlamayı reddetti ve başbakan seçilmesi halinde 3 ay içinde AB'yle daha iyi bir Brexit anlaşmasını müzakere edeceklerini ve 6 ay içinde de bu anlaşmayı, AB'de kalış seçeneğinin de bulunduğu bir referanduma götüreceklerini belirtti.

Corbyn ayrıca Johnson'ın, iddia ettiği gibi 2020 sonuna kadar AB ile yeni bir ticaret anlaşması imzalayacağına dair sözlerini "safsata" olarak niteledi.

Johnson, Corbyn'i olası yeni referandumda AB'de kalmayı mı ayrılmayı mı destekleyeceği konusunda sıkıştırdı ancak Corbyn "referandum sonucuna sadık kalacağını" söyleyerek soruya net bir yanıt vermedi.