İngiltere seçimleri: BBC'nin seçim haberlerini bilgisayarlar nasıl yazdı?

BBC ilk kez bir seçimde, sonuçların açıklandığı her seçim bölgesi için bilgisayar tarafından yazılan bir haberi yayımladı.

Bu, bugüne kadar BBC'nin denediği en büyük makine üretimi gazeteciliği sınavıydı.

40'ı Galce; çoğu İngilizce olan yaklaşık 700 makalenin her biri, yayımlanmadan önce bir editör tarafından kontrol edildi.

Projenin başındaki isim, BBC Haber Laboratuvarı editörü Robert McKenzie, bu sistemin insanların yerini alması için değil, haber akışının zenginleştirilmesi için tasarlandığını söyledi:

"Bu, bizim insanlar olarak şu an için yapamayacağımız gazeteciliği yapabilmekle ilgili bir çalışma.

"Dün gece boyunca, seçim sonucunu açıklamayan bir bölge dışında tüm seçim bölgeleri için, makinelerin yardımıyla ayrı bir haber üretebildik. Sadece insanlar çalışsaydı, bu asla mümkün olmazdı."

Bazı haber kuruluşları da, veri odaklı haberlerin daha kullanışlı şekilde verilebilmesi için "otomatik gazeteciliği" test ediyor.

Bu teknoloji, sayı odaklı hikayeleri hızlıca oluşturabiliyor. Örneğin maç sonuçları, şirketlerin mali raporları ve genel seçim sonuçları...