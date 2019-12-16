İngiltere seçimleri: Brexit Anlaşması'nın onay sürecinin Parlamento'da Cuma günü başlaması planlanıyor

İngiltere'de Perşembe günü yapılan seçimleri Muhafazakar Parti'nin büyük bir farkla kazanmasının ardından yeni Parlamento ilk kez yarın toplanacak.

Kraliçe 2. Elizabeth, Perşembe günü Parlamento'da yeni hükümetin programını açıklayacak.

İngiltere hükümeti, ülkenin 31 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması süreciyle (Brexit) ilgili olarak yeni Parlamento'da ilk oylamanın Cuma günü yapılmasını planlıyor.

Başbakanlık sözcüsü, hükümetin Parlamento'daki süreci 25 Aralık'ta başlayacak olan Noel tatili öncesi başlatmayı hedeflediğini söyledi.

Sözcü, "Bu süreci Meclis Başkanı ile de görüşerek uygun anayasal yollardan yapacağız" dedi.

İlk olarak eski Başbakan Theresa May'in AB ile yaptığı müzakereler sonucunda hazırlanan ve daha sonra Başbakan Boris Johnson'ın görüşmeleri sonucunda revize edilen Brexit Anlaşması'nın onay sürecinin 31 Ocak'tan önce tamamlanması öngörülüyor.

Önce Brexit, sonra ticaret anlaşması pazarlıkları

İngiltere, Brexit sonrası AB'yle ticaret anlaşması pazarlıklarına başlayacak.

Londra ve Brüksel daha önce geçiş sürecinin 31 Aralık 2020'de sona ereceğini açıklamıştı.