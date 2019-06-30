İngiltere Sıcaklar Nedeniyle Plajlar Doldu

Afrika sıcağının Avrupa’yı etkisi altına almasından İngiltere de payını aldı. Meteorolojinin ‘Afrika Baloncuğu’ adını verdiği, 3500 kilometre çapındaki dev hava kütlesinin ucu, hafta sonu İngiltere’nin güney kesimlerine değdi.

Başkent Londra etkilenen şehirler arasında. Meteorolojinin, ‘termometreler 34 dereceye vuracak’ tahmini tuttu. Cumartesi, yılın şimdiye kadarki en sıcak günü olarak 33,6 santigrat dereceyle rekor kırdı.

Sıcağı fırsat bilen Londralılar sahillere koştu. VOA Türkçe’nin konuştuğu Yunan asıllı bir genç, şehirde sıcaktan bunalmaktansa kız arkadaşıyla güneşin tadını çıkarmak için Southend-On-Sea adlı sayfiye kasabasına gittiğini anlattı. Gel-git nedeniyle çekilen denizin çok da umurlarında olmadığını söyleyen çift, ‘’Ege Denizi’yle kıyaslanınca buraya deniz demek, bizim için çok zor’’ dedi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden kalabalık bir ailenin babası da bu plaj gününü Türkiye’de yapacakları tatil öncesi bir hazırlık olarak gördüklerini söyledi. Kalabalık aile şemsiye altında güneşten korunurken çocukları, çekilen denizin geri gelmesini bekledi.