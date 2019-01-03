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İngiltere sığınmacıları donanmayla engelleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 13:35 | Son Güncelleme

İngiltere sığınmacıları donanmayla engelleyecek

LONDRA (AA) - İngiltere'de İçişleri Bakanlığı ülkeye deniz yoluyla ulaşan sığınmacıların engellenmesi için donanmadan yardım istedi.

İçişleri Bakanı Sajid Javid'in ülkeye Manş Denizi'ni aşarak ulaşan sığınmacıların sayısındaki artış üzerine geçişlerin engellenmesi için Savunma Bakanlığından yardım istediği bildirildi.

İngiliz Sky News televizyonun haberine göre Javid'in talebi üzerine İngiliz donanmasına ait HMS Mersey adlı devriye gemisi sığınmacılara karşı bölgeye gönderildi.

İngiltere, Akdeniz'de Yunanistan'a sığınmacı geçişine karşı görev yapan 2 gemisini de kendi kara sularında sığınmacıları engellemede kullanmak üzere geri çağırdı.

Öte yandan ülkenin "Ulusal Suç Ajansı (NCA)" Manchester kentinde bir İngiliz ile bir İran vatandaşının insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Zanlıların, son dönemde artan sığınmacı geçişlerinde rolü olduğundan şüphelenildiği kaydedildi.

- Bakan tatilini yarıda kesmişti

Ülkenin doğu sahiline pazar günü 6 İranlı sığınmacının ulaşması üzerine İçişleri Bakanı Javid Noel tatilini yarıda keserek iş başı yapmıştı.

Ada ülkesi İngiltere’ye Fransa ile arasında bulunan Manş Denizi'ni botla aşarak ulaşan sığınmacı sayısı kasım ayından bu yana 220'yi buldu. Sığınmacıların çoğunluğunu İran ve Suriye vatandaşlarının oluşturduğu bildirilmişti.

İngiltere 2015'te Avrupa'da yaşanan büyük sığınmacı krizi sırasında ülkeye ulaşacak sığınmacıları kabul etmemeye, buna karşılık Suriye'ye komşu ülkelerdeki kamplardan sığınmacı seçerek almaya karar vermişti.

İngiltere'nin bu kapsamda 2020'ye kadar kabul edeceği açıklanan toplam 23 bin sığınmacıdan şu ana kadar 11 bini ülkeye ulaştı.

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