İngiltere sığınmacıları donanmayla engelleyecek

Öte yandan ülkenin "Ulusal Suç Ajansı (NCA)" Manchester kentinde bir İngiliz ile bir İran vatandaşının insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Zanlıların, son dönemde artan sığınmacı geçişlerinde rolü olduğundan şüphelenildiği kaydedildi.

İngiltere, Akdeniz'de Yunanistan'a sığınmacı geçişine karşı görev yapan 2 gemisini de kendi kara sularında sığınmacıları engellemede kullanmak üzere geri çağırdı.

Ada ülkesi İngiltere’ye Fransa ile arasında bulunan Manş Denizi'ni botla aşarak ulaşan sığınmacı sayısı kasım ayından bu yana 220'yi buldu. Sığınmacıların çoğunluğunu İran ve Suriye vatandaşlarının oluşturduğu bildirilmişti.

İngiltere 2015'te Avrupa'da yaşanan büyük sığınmacı krizi sırasında ülkeye ulaşacak sığınmacıları kabul etmemeye, buna karşılık Suriye'ye komşu ülkelerdeki kamplardan sığınmacı seçerek almaya karar vermişti.

İngiltere'nin bu kapsamda 2020'ye kadar kabul edeceği açıklanan toplam 23 bin sığınmacıdan şu ana kadar 11 bini ülkeye ulaştı.

