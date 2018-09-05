İngiltere: ‘Sinir Gazı Saldırısında Şüpheliler Rus Gizli Servisinden’

Neil Basu, şüpheli iki kişinin 2 Mart’ta Aeroflot uçuşuyla Londra’nın Gatwick havaalanına indiğini ve 4 Mart’ta ülkeden ayrıldıklarını belirtti. Basu, Londra’da bir otelde iki gece geçiren şüphelilerin Salisbury’ye trenle iki kez günübirlik gittiklerini, bu seyahatlerden ilkinin mekan araştırması yapmak, ikincisininse cinayeti hayata geçirmek için olduğunu kaydetti.

Açıklama İngiltere emniyetinin terörle mücadele şubesi müdürü Neil Basu’dan geldi. Başbakan Theresa May ise yaz tatili sonrası yapılan ilk meclis oturumunda soruşturmada gelinen noktayı kamuoyuyla paylaştı.

Şüphelilerin adlarının ‘takma’ olduğu ve Rus ordusunun gizli servisi GRU adına çalıştıkları tahmin ediliyor.

İngiltere, eski Rus casus Sergei Skripal ve kızı Yulia’ya yönelik suikast girişimiyle ilgili iki şüphelinin kimliklerini açıkladı. İngiltere polisi fotoğraflarıyla birlikte isimleri de açıklanan iki Rus vatandaşının İngiltere’ye giriş yapan Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov olduklarını bildirdi.

Sovyet ordusu tarafından 1970’ler ve 1980’lerde üretilen Noviçok’un kalıntılarına iki şüphelinin kaldığı otelde de rastlandı.

“Failler, Rus Askeri Gizli Servisi GRU’dan”

Başbakan May, zehirlenme vakasının yaşandığı Mart ayından bu yana süren altı aylık soruşturmanın ana hatlarını ve en vurucu notlarını paylaşırken zanlıların askeri casus, yani GRU üyesi olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

May “GRU yüksek disiplinle işleyen bir organizasyondur, görev komuta zinciri son derece iyi oluşturulmuştur. Yani bu başıboş bir eylem değildi. GRU’nın dışında Rus devletinin üst düzeyinden de onay aldığı nerdeyse kesin” ifadelerini kullandı.

Sokakta bilinçsiz bulunmuşlardı

Kendisi de eski GRU üyesi olan Skripal, İngiltere istihbaratı MI6 için gizli olarak çalışmıştı. Skripal, 4 Mart’ta Salisbury kentinde sokaktaki bir bankta kızı Yulia’yla birlikte bilinçsiz halde bulunmuştu.

İki Rus şüpheli için Avrupa genelinde yakalama emri de çıkartıldı. Ancak İngiltere, Moskova’dan bu kişilerin kendisine teslim edilmesini istemeyecek. Rusya Anayasası vatandaşlarının suç işledikleri ülkeye teslim edilmesine izin vermiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ysa İngiltere tarafından ifşa edilen isimlerin kendileri için bir şey ifade etmediğini söyledi. Rusya saldırıya karıştığı iddialarını defalarca yalanlamıştı.

Öte yandan İngiliz yetkililer Skripal ve kızının sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydetti.

