İngiltere: ‘Sınır Konusunda Brüksel’le Görüşeceğiz’

İngiltere, Brexit sonrasında Kuzey İrlanda ve İrlanda arasında fiziki sınır oluşturulmasının önüne geçilmesi için konulan Backstop mekanizmasını AB ile yeniden müzakere etmenin yollarını arıyor.
Başbakan Theresa May’in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada parlamentonun talebi üzerine May’in ve hükümetindeki bakanların konuyla ilgili bir dizi görüşme yaptıkları kaydedildi.
Sözcü gazetecilere yaptığı açıklamada ‘‘Biz İngiltere olarak bu değişiklikleri nasıl yapabileceğimizle ilgili seçeneklerimize bakıyoruz, bunları Brüksel’deki yetkililerle kısa süre sonra görüşeceğiz’’ dedi.
Öte yandan İngiliz hükümetinin bazı üyeleri İngiltere’nin AB’den anlaşmasız çıkmasının önlenmesi için 29 Mart olan çıkış tarihinin ertelenmesi gerekebileceğini söyledi.
Bu konuda AB’nin 27 üye ülkesinin onayı gerekiyor. İrlanda’nın Avrupa Bakanı Helen McEntee İngiltere’nin iyi bir sebebi olduğu sürece birliğin bunu onaylayabileceğini söyledi.
Anlaşmasız Brexit olasılığının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ise kaygı oluşturmaya devam ediyor. 1200 İngiliz firması arasında yapılan araştırma bu şirketlerin üçte birinin İngiltere’nin AB’den ayrılması sürecinde operasyonlarını yurtdışına taşıyacağını ortaya koydu.
Cuma günü kamuoyuyla paylaşılan Başkanlar Enstitüsü araştırması basının büyük şirketlere odaklandığını ancak küçük şirketlerin de operasyonlarını taşımaya hazırlandığını ortaya koydu.
İngiltere parlamentosu bu hafta yapılan oylamayla Başbakan Theresa May’e AB ile yeni bir Brexit anlaşması için orta yolu bulması amacıyla zaman tanımıştı. Hükümetin anlaşmasız ayrılık seçeneğini masadan kaldırmaması 29 Mart yaklaştıkça İngiltere’yi bilinmezliğe doğru sürüklüyor.
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