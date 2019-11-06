HABER

İngiltere son 10 yılda sandığa bir milyar sterlin harcadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 18:16 | Son Güncelleme

İngiltere son 10 yılda sandığa bir milyar sterlin harcadı

LONDRA (AA) - İngiltere'de son 10 yılda seçimler ve referandumlara en az bir milyar sterlin harcandığı, gelecek ay yapılacak erken seçimle bu miktarın daha da artacağı belirtildi.

Yerel haber ajansı PA Medya'nın derlediği verilere göre, 2010, 2015 ve 2017 genel seçimleri, 2014 ve 2019 Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ve iki referandum ile İskoçya ve Galler'deki yerel referandumların toplam maliyeti, en az bir milyar 60 bin sterlin (7 milyar 875 milyon TL) oldu.

Bunlar arasında 2016 Brexit referandumunda 129 milyon sterlin (958 milyon 235 bin TL), 2015 genel seçiminde 115 milyon sterlin (854 milyon 240 bin TL, 2014 Avrupa Parlamentosu (AP) seçiminde 109 milyon sterlin (809 milyon 671 bin TL), bu yılki AP seçiminde 152 milyon sterlin (bir milyar 129 milyon TL) harcandı.

12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçim için ise en az 100 milyon sterlinin (742 milyon TL) daha harcanması bekleniyor.

Ülkede seçimlerin maliyeti, merkezi hükümet, gelişmiş idareler veya yerel makamlar tarafından karşılanıyor. Bu paraların büyük kısmını ise görevli ücretleri, seçim broşürleri, adayların bildirilerinin posta yoluyla dağıtılması oluşturuyor.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Mahalle karantinaya alındı! Hayvan giriş çıkışı yasaklandıMahalle karantinaya alındı! Hayvan giriş çıkışı yasaklandı
Yenişehirlilerden başkant çıkarmasıYenişehirlilerden başkant çıkarması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere Londra seçim

En Çok Okunan Haberler

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuduz tespit edilen mahalle karantinaya alındı

Mahalle karantinaya alındı! Hayvan giriş çıkışı yasaklandı

Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: Türkiye’nin depreme hazırlıklı olması, hasarı yüzde 70 oranda düşürebilir

Japon deprem uzmanında 'Marmara depremi' açıklaması

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında öldü

İYİ Partili il başkanı hayatını kaybetti!

Kontrolden çıkan kamyonet giyim mağazasına girdi

Kamyonet giyim mağazasına girdi

MİT operasyonuyla yakalandılar! Karar belli oldu

MİT operasyonuyla yakalandılar!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.