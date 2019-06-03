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İngiltere, Sudan Askeri Konseyini kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 15:30 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt: - "Sudan güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik saldırısını kınıyorum. Bu, sadece daha fazla kutuplaşmaya ve şiddete neden olacak acımasız bir adımdır"

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Sudan’ın başkenti Hartum’da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protestoculara ateş açmasını kınadı.

Hunt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sudan güvenlik güçlerinin protestoculara yönelik saldırısını kınıyorum. Bu, sadece daha fazla kutuplaşmaya ve şiddete neden olacak acımasız bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Saldırının halkın talep ettiği geleceğin inşasına yardımcı olmayacağını belirten Hunt, bu eylemin tüm sorumluluğunun Sudan Askeri Konseyinde olduğu ve uluslararası toplumun da konseye hesap soracağını vurguladı.

Sudan ordusunun, başkent Hartum'daki karargahı önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka sabah saatlerindeki müdahalesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Söz konusu müdahalenin ardından Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakma çağrısında bulunmuştu.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

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ingiltere Jeremy Hunt protesto Sudan

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