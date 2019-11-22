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İngiltere Suriye'de yetim kalan bir grup İngiliz vatandaşı çocuğu ülkeye geri kabul ediyor

22.11.2019 06:08 | Son Güncelleme

Suriye'deki savaşta yetim kalan bir grup İngiliz vatandaşı çocuk birkaç gün içinde İngiltere'ye iade edilecek. İngiltere Dışişleril Bakanı Raab, "Doğru olanı yaptıklarını" söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Suriye'de savaş nedeniyle yetim kalan bir grup İngiliz vatandaşı çocuğun İngiltere'ye getirileceğini söyledi.

Çocuklar, Suriye'nin daha önce IŞİD kontrolünde olan kuzeydoğusundan ülkelerine iade edilen ilk İngiliz vatandaşları olacak.

Kararı açıklayan Raab, 'masum çocukların hiçbir zaman savaşın yarattığı dehşete maruz kalmaması gerektiğini' söyledi.

Çocukların birkaç gün içinde İngiltere'de olacakları belirtildi ancak güvenlik gerekçeleri nedeniyle iadelere ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Yazılı açıklamasında Raab, "Ülkeye geri dönüşlerini kolaylaştırdık çünkü doğrusu buydu. Şimdi özel hayatlarına saygı gösterilmeli ve hayatlarının normale dönmesi için destek sağlanmalı" dedi.

İngiltere, IŞİD'in bölgede toprak kaybetmesinin ardından örgütle ilişkili olduğu düşünülen İngiliz vatandaşlarını ülkeye geri kabul etmeye yanaşmıyordu.

Birleşmiş Milletleri, ülkelere seslenip kendi vatandaşlarının, uluslararası standartlar çerçevesinde Suriye'de yargılanmadıkları sürece, sorumluluklarını üstlenmeleri çağrısında bulunmuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, hükümetlerin kolaylaştırdığı geri dönüşlerin 'düzensiz' olduğunu söyledi.

Örgüt, Suriye ve Irak'tan, Kazakistan'a, Özbekistan'a, Tacikistan'a, Rusya'ya, Kosova'ya ve Türkiye'ye 1.200'den fazla yabancı savaşçının iade edildiğini belirtti.

Save The Children yardım kuruluşundan Alison Griffin, İngiltere'nin kararının, korkunç şeyler yaşayan masum yetim çocukların hayatlarını değiştireceğini söyledi.

Griffin, "Şimdi toparlanma, mutlu bir çocukluk yaşama ve hayatlarını dolu dolu yaşama şansları var. Bunun gerçekleşmesini sağlayan herkesle gurur duymalıyız" dedi.

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