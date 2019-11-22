İngiltere Suriye'de yetim kalan bir grup İngiliz vatandaşı çocuğu ülkeye geri kabul ediyor

Yazılı açıklamasında Raab, "Ülkeye geri dönüşlerini kolaylaştırdık çünkü doğrusu buydu. Şimdi özel hayatlarına saygı gösterilmeli ve hayatlarının normale dönmesi için destek sağlanmalı" dedi.

Çocukların birkaç gün içinde İngiltere'de olacakları belirtildi ancak güvenlik gerekçeleri nedeniyle iadelere ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Çocuklar, Suriye'nin daha önce IŞİD kontrolünde olan kuzeydoğusundan ülkelerine iade edilen ilk İngiliz vatandaşları olacak.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, hükümetlerin kolaylaştırdığı geri dönüşlerin 'düzensiz' olduğunu söyledi.

Örgüt, Suriye ve Irak'tan, Kazakistan'a, Özbekistan'a, Tacikistan'a, Rusya'ya, Kosova'ya ve Türkiye'ye 1.200'den fazla yabancı savaşçının iade edildiğini belirtti.

Save The Children yardım kuruluşundan Alison Griffin, İngiltere'nin kararının, korkunç şeyler yaşayan masum yetim çocukların hayatlarını değiştireceğini söyledi.

Griffin, "Şimdi toparlanma, mutlu bir çocukluk yaşama ve hayatlarını dolu dolu yaşama şansları var. Bunun gerçekleşmesini sağlayan herkesle gurur duymalıyız" dedi.