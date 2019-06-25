İngiltere, Suudi Arabistan ve ortaklarına yeni silah satışını durdurdu

LONDRA (AA) - İngiliz hükümeti, Temyiz Mahkemesinin kararının ardından Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona yeni silah satışını yasakladığını duyurdu.

Hükümetin silah ihracatçılarına yönelik açıklamasında, geçen hafta temyiz mahkemesinin Yemen'de kullanılabilecek silahların satışına ilişkin izinlerde gerekli prosedürün izlenmediği yönünde karar aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, hükümetin karara karşı olduğu ve itiraz etmeye hazırlandığı ancak bu süre zarfında Yemen'de kullanılabilecek silahlar için Suudi Arabistan ve koalisyon ortakları Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Bahreyn ve Mısır'a yeni silah satışına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Mevcut anlaşmalar kapsamındaki satışların yasaklanmadığı ancak bu satışlar için verilen izinlerin de mahkeme kararı çerçevesinde yeniden gözden geçirileceği belirtildi.

- "Akıl ve yasa dışı"

İngiliz Temyiz Mahkemesi, geçen hafta İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğuna hükmetmişti.

Sivil toplum örgütü "Silah Satışına Karşı Kampanya"nın başvurusunu değerlendiren Temyiz Mahkemesi, Uluslararası Ticaret Bakanlığının uluslararası insancıl hukukun çiğnenip çiğnenmediğine bakmaksızın Suudi Arabistan'a silah satışına izin vermesini "akıl ve yasa dışı" olarak nitelendirmişti.