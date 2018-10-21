LONDRA (AA) - İngiltere'nin Brexit Bakanı Dominic Raab, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklamasının inanılır olmadığını söyledi.
İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Raab, Suudi Arabistan'ın, İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Kaşıkçı'yla ilgili yaptığı açıklamayı değerlendirdi.
Raab, "Bunun inanılır olmadığını düşünüyorum. Yapılan açıklamayla ilgili ciddi soru işaretleri var." ifadelerini kullandı.
"Türkiye'nin soruşturmasını destekliyoruz." diyen Raab, İngiltere'nin olayın sorumlularının hesap verdiğini görmek istediğini kaydetti.
- Olay
Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucu öldüğünü" açıklamıştı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği iddia edilmişti.
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