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  4. İngiltere, Tahran ve Bağdat büyükelçiliklerindeki personel sayısını en aza indirdi

İngiltere, Tahran ve Bağdat büyükelçiliklerindeki personel sayısını en aza indirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 23:09 | Son Güncelleme

İngiltere, Tahran ve Bağdat büyükelçiliklerindeki personel sayısını en aza indirdi

LONDRA (AA) - İngiltere'nin güvenlik endişeleri nedeniyle İran ve Irak'ta bulunan büyükelçiliklerindeki personel sayısını en aza indirdiği bildirildi.

Sky News kanalının haberine göre, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından Tahran ve Bağdat'taki İngiliz büyükelçiliklerinde ihtiyati tedbir alındı.

Personel sayısını en aza indiren İngiltere, Tahran Büyükelçisi Rob Macaire ve Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey'in ise yerinde kalmasına karar verdi.

Bu kararın saldırı yapılacağına yönelik bir istihbarata dayanmadığı, ihtiyati bir adım olduğu belirtildi.

Bir Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Personelimizin emniyeti bizim için büyük önem taşıyor. Güvenlik durumunu düzenli olarak gözden geçiriyoruz. Hem Bağdat'taki hem de Tahran'daki elçiliklerimiz açık kalmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

- Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra aralarında İranlı subayların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Öte yandan, Tahran yönetimi, Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerin askıya alındığını, uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirmeyle ilgili hiçbir taahhüde uyulmayacağını açıklamıştı.

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Bağdat Büyükelçisi Stephen Hickey ırak ingiltere İRAN Tahran Büyükelçisi Rob Macaire

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