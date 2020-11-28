HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere tarihindeki en pahalı boşanma: Rus oligark Ahmedov ve oğlu, servet kaçırmakla suçlanıyor

İngiltere tarihindeki en pahalı boşanma: Rus oligark Ahmedov ve oğlu, servet kaçırmakla suçlanıyor

28.11.2020 17:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İngiltere tarihindeki en pahalı boşanma: Rus oligark Ahmedov ve oğlu, servet kaçırmakla suçlanıyor

Azeri asıllı Rus işadamı Ferhad Ahmedov ile eşi Tatyana Ahmedova arasındaki 453 milyon poundluk boşanma sürecinde, yeni bir dava aşamasına geçiliyor.

Azeri asıllı Rus işadamı Ferhad Ahmedov ile eşi Tatyana Ahmedova arasındaki 453 milyon poundluk boşanma sürecinde, yeni bir dava aşamasına geçiliyor.

Londra'da bu hafta başlayacak mahkeme ile, Tatyana Ahmedova, eski eşi ve oğlunu, yüzlerce milyon pound değerinde serveti kendisinden saklamakla suçluyor.

İngiliz mahkemesi, 2017'deki boşanma davasında 1,4 milyar dolar serveti olduğu belirtilen Ahmedov'un, eski eşine 453 milyon pound ödemesine karar vermişti.

Tatyana Ahmedova, eski eşinin, nakit parasını ve çeşitli taşınmazlarını oğlunun üzerine geçirdiğini iddia ediyor.

Baba ve oğlu ise, 30 milyon poundluk bir apartman dairesini de kapsayan varlık kaçırma iddiasını reddediyor ve bunların "baba oğul arasındaki hediye ilişkisi" olduğunu savunuyor.

Tatyana Ahmedova da Pazartesi günü başlayacak davada, oğlunu babasının "teğmeni" gibi hareket etmekle suçluyor.

'Annemle bir daha asla barışmayacağım'

Eşini ve oğlunu dava eden Ahmedova, son iki haftada, oğlunun lüks apartman dairesinin delil için aranması ve Google'ın oğluna ait elektronik posta içeriğini sunması ile ilgili iki mahkeme kararı aldırmayı başardı.

Ferhad Ahmedov, 300 milyon pound değerinde yatı Luna ile Bodrum'a gelmişti

27 yaşındaki Timur Ahmedov ise dava ile ilgili ilk kez konuştu ve mahkemede nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, annesi ile bir daha asla bir araya gelmeyeceğini söyledi.

Timur Ahmedov, annesini intikam hissiyle hareket etmekle suçladı ve evinde yapılan 10 saatlik arama sırasında annesine, "Bunu neden yapıyorsun" diye mesaj attığını kaydetti.

Timur Ahmedov'un mahkeme öncesi herhangi bir para transferi ya da varlık satışı yapamaması için de karar alındı.

27 yaşındaki Ahmedov, annesinin 453 milyon poundluk boşanma tazminatına hakkı olmadığını savunuyor. Bunu, anne ve babasının 20 yıl önce Dubai'de boşanmış olduğu iddasına dayandırıyor. Timur Ahmedov, aynı zamanda bu boşanmanın gerekçesi olarak annesinin, babasını aldatmasını gösteriyor.

20 yıl önceki boşanmaya dair iddia, 2016 yılındaki aile mahkemesi tarafından reddedilmişti.

453 milyon pound değerindeki boşanma davası, İngiltere'de bu anlamda rekor olmuştu.

Tatyana Ahmedova, nakit paranın yanı sıra, eski eşinin 300 milyon pound değerindeki süper yatını da haczetmeye çalışmıştı.

Baba ve oğlu ise, Ahmedova'ya 100 milyon pound vererek anlaşmak istemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Kendimi çok kötü hissediyorum' 'Kendimi çok kötü hissediyorum'
144 katlı gökdelen böyle yıkıldı144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
KPSS Ön Lisans sonuçları bekleniyor!KPSS Ön Lisans sonuçları bekleniyor!

En Çok Okunan Haberler

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

Bir ilde daha harita kırmızıya döndü

Bir ilde daha harita kırmızıya döndü

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Diğer Haberler

Köpekler koronavirüsü tespit edebilir mi? İşte yanıtı

Köpekler koronavirüsü tespit edebilir mi? İşte yanıtı

Abu Dabi'deki 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı

144 katlı gökdelen böyle yıkıldı

ABD’de Pfizer/BioNTech aşının ilk parti dağıtımına başlandı

ABD'de heyecanlandıran gelişme! Dağıtımına başlandı

ABD'de polis şiddeti! Şok tabancasıyla gözaltına alındı

ABD'de yine polis şiddeti! Görüntüler şoke etti

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Aşı ruhsatı Aralık ortasında çıkar

Almanya'dan koronavirüs aşısı açıklaması

Çinli akademisyenlerden koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia: İlk Hindistan'da ortaya çıktı

Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia: İlk orada ortaya çıktı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.