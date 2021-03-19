İngiltere tedarik sorunu yüzünden aşılamayı yavaşlatıyor

İngiltere hükümeti tedarikte yaşanan bir sorun yüzünden Nisan ayı sonuna kadar aşılama kampanyasını yavaşlatacağını, ama Nisan ayı ortasına kadar 50 yaş üzeri bütün yetişkinlerin aşılanması hedefinin hala geçerli olduğunu açıkladı.

Aşılamaya başlayan ilk Batılı ülke olan İngiltere şu ana kadar 25 milyonu aşkın kişiye yani yetişkin nüfusunun yarıya yakınına ilk doz aşıyı uygulayarak bu konuda dünyadaki en başarılı ülkelerden biri olmuştu.

Ancak Hindistan'dan gelmesi beklenen 10 milyon doz AstraZeneca aşısının 5 milyon dozunun gecikmesi ve buna ilaveten 1,7 milyon doz aşı üzerinde kontroller yapılması ihtiyacı yüzünden aşılamada bir yavaşlama olacağı açıklandı.

İhtiyacının çok üzerinde ön sipariş de vermiş olan İngiltere'de sorun, bir çok başka ülkede olduğu gibi aşı tedarikinin, kitlesel aşılamanın hızına yetişememesinden kaynaklanıyor ve sağlık yetkilileri 29 Mart'tan itibaren Nisan ayı boyunca şu anki hızla aşı yapılamayacağını söylüyorlar.

Verilmiş aşı randevularının ve zamanı gelen ikinci doz aşıların yapılacağı ancak yeni randevu verilmeyeceği anlaşılıyor.