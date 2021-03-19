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İngiltere tedarik sorunu yüzünden aşılamayı yavaşlatıyor

19.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 aşılama kampanyasında şu ana kadar en başarılı ülkelerden biri olan İngiltere, Hindistan'dan gelmesi beklenen büyük bir parti aşının gecikmesi nedeniyle, Nisan ayı sonuna kadar aşılamayı yavaşlatıyor.

İngiltere tedarik sorunu yüzünden aşılamayı yavaşlatıyor

İngiltere hükümeti tedarikte yaşanan bir sorun yüzünden Nisan ayı sonuna kadar aşılama kampanyasını yavaşlatacağını, ama Nisan ayı ortasına kadar 50 yaş üzeri bütün yetişkinlerin aşılanması hedefinin hala geçerli olduğunu açıkladı.

Aşılamaya başlayan ilk Batılı ülke olan İngiltere şu ana kadar 25 milyonu aşkın kişiye yani yetişkin nüfusunun yarıya yakınına ilk doz aşıyı uygulayarak bu konuda dünyadaki en başarılı ülkelerden biri olmuştu.

Ancak Hindistan'dan gelmesi beklenen 10 milyon doz AstraZeneca aşısının 5 milyon dozunun gecikmesi ve buna ilaveten 1,7 milyon doz aşı üzerinde kontroller yapılması ihtiyacı yüzünden aşılamada bir yavaşlama olacağı açıklandı.

İhtiyacının çok üzerinde ön sipariş de vermiş olan İngiltere'de sorun, bir çok başka ülkede olduğu gibi aşı tedarikinin, kitlesel aşılamanın hızına yetişememesinden kaynaklanıyor ve sağlık yetkilileri 29 Mart'tan itibaren Nisan ayı boyunca şu anki hızla aşı yapılamayacağını söylüyorlar.

Verilmiş aşı randevularının ve zamanı gelen ikinci doz aşıların yapılacağı ancak yeni randevu verilmeyeceği anlaşılıyor.

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'Hedeflerimize ulaşacağız'

Başbakan Boris Johnson düzenlediği basın toplantısında "Kısa vadede önceden planladığımızdan daha az aşı geldiği doğru" dedi ve bunun Hindistan'da AstraZeneca aşısını üreten Serum Institute şirketinin teslimatının gecikmesi ve gelmiş olan bir kısım aşının yeniden kontrol edilmesi gereğinden kaynaklandığını söyledi.

Johnson "Bunların sonucu olarak Nisan ayında Mart'a göre biraz daha az aşı gelecek ama yine de Şubat'ta gelen miktardan fazla olacak. Dolayısıyla koyduğumuz hedeflere hala ulaşabileceğiz" diye konuştu.

Hükümet, Nisan ayının 15'ine kadar 50 yaşın üzerindeki herkese ve yüksek riskli hastalıkları olanların tümüne, yani 9 öncelikli grubun tamamına birinci doz aşılamayı tamamlamayı hedefliyor. Temmuz ayı sonuna kadar da yetişkin nüfusun tamamının aşılanması planlanıyor.

İngiltere, şu anda Pfizer ve Astra Zeneca aşılarını uyguluyor. Yetkililer, bunlara ek olarak Mayıs ayında da ısmarlanan Moderna aşılarının teslimatının başlaması ve aşılamanın yeniden hızlanmasının beklendiğini söylüyorlar.

Sıkıntının ardında Hindistan'dan gelecek 5 milyon dozun gecikmesi var

Aşı tedariki rekabetinin etkileri

Hindistan'daki Astra Zeneca üreticisi Serum Institute, İngiltere'ye yollanacak 10 milyon dozluk partinin yarısının gecikmesini, "Hindistan hükümetinin aşılama programının ihtiyaçları" ile gerekçelendirdi.

Şirketin CEO'su Adar Poonawall, medyada yer alan açıklamalarında İngiltere'ye ne kadar doz aşı gönderileceğinin Hindistan hükümetinin kararına bağlı olduğunu söyledi.

İngiltere aşı temini konusunda Avrupa Birliği ile de, üretimin ihtiyaca yetişemediği AstraZeneca aşılarının öncelikle kime teslim edileceği konusunda karşı karşıya gelmiş bulunuyor.

Başbakan Boris Johnson basın toplantısında bu konularda yumuşak bir ton kullandı ve aşı tedarikini Hindistan hükümetinin engellediğini düşünmediğini, gecikmenin ardında bir çok teknik sebebin olduğunu söyledi, Avrupa Birliği ile de aşı konusunda işbirliği içinde olmak istediğini kaydetti.

Bu arada Avrupa Birliği'nin ilaç güvenliğinden sorumlu kurumunun AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşması riski yarattığı kuşkularını inceledikten sonra güvenli olduğuna karar vermesi ardından bu aşının uygulanmasını durduran Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya da dahil çok sayıda Avrupa ülkesinin de yeniden aşılamaya başlaması bekleniyor.

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