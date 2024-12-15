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  4. İngiltere terör örgütü olarak gördüğü HTŞ ile diplomatik temas kurduğu açıklandı

İngiltere terör örgütü olarak gördüğü HTŞ ile diplomatik temas kurduğu açıklandı

15.12.2024 21:10
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Britanya'nın terör örgütü kabul ettiği Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile "diplomatik temas" kurduklarını duyurdu.

İngiltere terör örgütü olarak gördüğü HTŞ ile diplomatik temas kurduğu açıklandı

BBC'de yer alan habere göre, Lammy, Suriye'deki Baas rejimini deviren grupların başındaki HTŞ ile diplomatik temas kurduklarını ifade ederek, "İngiltere diplomatik temaslar kurabilir, bekleneceği üzere diplomatik temasımız var." dedi.

Lammy, Suriye'de kapsayıcı ve herkesi temsil eden bir hükümet görmek istediklerine de dikkati çekerek, "Kimyasal silahların kontrol altına alınmasını, kullanılmamasını ve şiddetin devam etmemesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bu nedenle açık olan tüm kanalları kullandıklarını anlatan Lammy, "Bunlar diplomatik kanallar ve istihbaratın yürüttüğü kanallardır. Gerektiği yerlerde HTŞ ile temasta olmanın yollarını arıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

David Lammy, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada, HTŞ'nin, İngiltere'de terör örgütü listesinde yer aldığını hatırlatarak, bu durumun İngiltere'yi ihtiyatlı davranmaya ittiğini kaydetmişti.

"YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

HTŞ'nin azınlıklara güvenceler verdiğini anımsatan Lammy, "Ayrıca uluslararası topluma, kimyasal silahlar konusunda işbirliği sözü verdiler. HTŞ'yi eylemlerine göre yargılayacak, çatışmanın diğer taraflarının kontrol ettiği bölgelerdeki sivillere nasıl davrandıklarını yakından takip edeceğiz." diye konuşmuştu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin de terör örgütleri listesinde yer alan HTŞ ile direkt temas kurduklarını doğrulamıştı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye İngiltere
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