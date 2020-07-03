İngiltere Turizmde Türkiye’ye Yeşil Yaktı

İngiltere, 2 buçuk milyon turist potansiyeliyle, vatandaşlarının Türkiye’de tatil yapmasının önündeki önemli bir engeli kaldırmış oldu. Son açıkladığı listeye Türkiye’yi de ekleyen İngiltere, birçok turistin karar vermesinde olumsuz rol oynayacağı değerlendirilen, dönüşte 14 günlük karantina zorunluluğunu da kaldırdı..

Böylece Türkiye, İngiltere’nin Corona virüsü salgını açısından güvenli bulduğu ülkeler listesine girmiş oldu. Açıklama Türkiye’yle ilgili seyahat uyarılarının yer aldığı İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde de yer aldı.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, listenin daimi olarak gözden geçirilip güncelleneceği notunu düşerek, onaylı olan ülkelerin, İngiliz vatandaşları açısından en az riskli bölgeler sayıldığını belirtti.

Uygulamanın, 10 Temmuz’dan sonra İngiltere’ye belirtilen ülkelerden dönecek herkes için geçerli olduğu açıklandı. 8 Haziran’da başlatılan yurtdışından her gelene 14 gün karantina zorunluluğu, böylece belirli ülkelerden gelenler için kalkmış oldu. İngilizler ABD, Çin, İsveç, Rusya ve Portekiz’i hala Corona virüsü açısından tehlikeli görüyor. Bu ülkelerle birlikte İran, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş ile Brezilya ve Meksika, dönüşte 14 gün karantina uygulanacak ülkeler kapsamında.