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İngiltere Turizmde Türkiye’ye Yeşil Yaktı

03.07.2020 23:01 | Son Güncelleme

Son açıkladığı listeye Türkiye’yi de ekleyen İngiltere, birçok turistin karar vermesinde olumsuz rol oynayacağı değerlendirilen, dönüşte 14 günlük karantina zorunluluğunu da kaldırdı

İngiltere Turizmde Türkiye’ye Yeşil Yaktı

İngiltere, 2 buçuk milyon turist potansiyeliyle, vatandaşlarının Türkiye’de tatil yapmasının önündeki önemli bir engeli kaldırmış oldu. Son açıkladığı listeye Türkiye’yi de ekleyen İngiltere, birçok turistin karar vermesinde olumsuz rol oynayacağı değerlendirilen, dönüşte 14 günlük karantina zorunluluğunu da kaldırdı..

Böylece Türkiye, İngiltere’nin Corona virüsü salgını açısından güvenli bulduğu ülkeler listesine girmiş oldu. Açıklama Türkiye’yle ilgili seyahat uyarılarının yer aldığı İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde de yer aldı.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, listenin daimi olarak gözden geçirilip güncelleneceği notunu düşerek, onaylı olan ülkelerin, İngiliz vatandaşları açısından en az riskli bölgeler sayıldığını belirtti.

Uygulamanın, 10 Temmuz’dan sonra İngiltere’ye belirtilen ülkelerden dönecek herkes için geçerli olduğu açıklandı. 8 Haziran’da başlatılan yurtdışından her gelene 14 gün karantina zorunluluğu, böylece belirli ülkelerden gelenler için kalkmış oldu. İngilizler ABD, Çin, İsveç, Rusya ve Portekiz’i hala Corona virüsü açısından tehlikeli görüyor. Bu ülkelerle birlikte İran, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş ile Brezilya ve Meksika, dönüşte 14 gün karantina uygulanacak ülkeler kapsamında.

İngiltere’nin yeşil ışık yakacağı ülkeler listesine girme çabaları İngiliz basınında birçok kez haber olan İsveç ve Portekiz gibi ülkeler, liste dışında kaldıkları için hayal kırıklığına uğradı. Uzun süredir bu listeye girmek için baskı yapan Portekiz’in Dışişleri Bakanı Santos Silva, kendilerinden 7 kat fazla vakaya rağmen İngilizlerin bu kararını, İngiliz radyosunda absürt olarak niteledi ve “Müttefikler birbirine böyle davranmaz” dedi.

14 günlük karantina kararından dolayı oluşacak zarar nedeniyle mahkemeye giden British Airways, Ryanair ve EasyJet, avukatları aracılığıyla davadan vazgeçtiklerini açıkladı.

Akdeniz’e kıyısı olan tatil ülkeleri arasında Türkiye’yle birlikte adı temize çıkan diğer turizm merkezleri: Yunanistan Kıbrıs, Malta, İtalya, Fransa, İspanya ve Hırvatistan. Yunanistan’ın İngilizlere yönelik karantina kararı böylece tek taraflı kalmış oldu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2019 yılında 2 buçuk milyon İngiliz, Türkiye’ye tatile gitti ve tatilleri büyük ölçüde sorunsuz geçti.

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