İngiltere-Türkiye arasında seyahat kuralları ve kırmızı liste koşulları neler?

Türkiye, Aralık ayında İngiltere'de daha hızlı yayıldığı saptanan yeni bir varyantın tespit edilmesinden bu yana seyahat üzerinde ek kısıtlayıcı önlemler uygulamaya koymuştu.

Türkiye ise kısa bir süre önce İngiltere'den gelişlerle ilgili düzenlemeleri esneten adımlar atmıştı. Türkiye, 2 Ocak tarihinde İngiltere'den direkt uçuşla gelen yolculara koyduğu kısıtlamayı Nisan ayı ortalarında kaldırmış ve 15 Mayıs'ta negatif PCR test zorunluğuna da son vereceğini açıklamıştı.

Birleşik Krallık vatandaşları ve oturum izni olan kişilerin ise ülkeye girişlerine izin verilmesine karşın 10 gün otel karantinasında kalmaları gerekiyor.

İngiltere'nin uyguladığı seyahat düzenlemeleri kapsamında, seyahatten 10 gün öncesinde kırmızı listede bulunan ve Birleşik Krallık vatandaşı olmayan veya oturum izni olmayan kişilerin ülkeye girişine izin verilmiyor.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 7 Mayıs Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Maldivler ve Nepal'in de kırmızı listeye dahil edileceğini söyledi.

Ancak bu kısıtlama 21 Nisan'da kaldırıldı ve şu anda uçuşlar normal bir şekilde devam ediyor.

Dahası Türkiye, 15 Mayıs'tan itibaren İngiltere'den giden yolcuların 72 saat içinde alınmış negatif PCR testi ibraz etmeleri gerekliliğini de kaldırmaya hazırlanıyor.

Ayrıca Türkiye, 15 Mart itibarıyla tüm ülkelerden gelecek yolcuların seyahat öncesi bir form doldurmaları zorunluluğunu getirmişti.

Türkiye'ye Giriş Formu, Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde yer alıyor. Bu formu, çıkış noktalarından bağımsız olarak, Türkiye'ye gidecek olan altı yaş ve üzerindeki tüm yolcuların, uçağın kalkışından önceki son 72 saat içerisinde doldurmuş olmaları gerekiyor.

Türkiye'nin uyguladığı uçuş kısıtlaması önlemleri, İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'yı içeren Birleşik Krallık çıkışlı tüm yolcuları kapsıyordu.

Türkiye, Aralık ayının sonunda bir süre buradan yapılan tüm uçuşları durdurmuştu.

Daha sonra kısa bir süreliğine uçuşların yapılmasına izin verilmesine karşın 2 Ocak'ta uçuşlar yeniden durdurulmuş ve o tarihten sonra da bazı kısıtlamalar yürürlüğe sokulmuştu.