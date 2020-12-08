İngiltere Türkiye'den daha fazla işçi kabul edecek

Birleşik Krallık Gelecek Sınırlar ve Göçmenlik Bakanı Kevin Foster, Birleşik Krallık'ta özellikle teknoloji sektöründe yenilikçi iş kurmak isteyenler için fırsatlar olduğunu belirterek, "AB zamanımızdakinin aksine küresel bazda insanları beceri ve yeteneklerine göre değerlendirmenin daha doğru olduğuna inanıyoruz. Yeni vasıflı işçi sistemi, mevcut vasıflı işçi vizelerine göre Türkiye'den çok daha fazla kişiye açık" dedi. Kevin Foster, puan tabanlı göç sisteminin, Birleşik Krallık'taki işletmelere dünyanın dört bir yanından en parlak ve en iyi yetenekleri istihdam etme fırsatı vereceğini söyledi. Foster, AB'deki zamanlarında olduğu gibi temelde pasaportların nereden verildiğine göre değil, becerileriyle seçilen insanlar ile gerçekten küresel bir temelde çalışmayı umduklarını aktardı. Puan tabanlı göç sisteminin işverenlerin; İngiliz iş dünyası ve İngiliz ekonomisini daha güçlü ve daha etkili hale getirmek için en parlak ve en iyi küresel yetenek havuzuna erişimini sağlayacağını belirten Foster, bunun doğal olarak gelecek yıllarda Türkiye'den bir dizi insanı karşılayabilecekleri anlamına geldiğini söyledi.

Göç sisteminin, işverenlerin ilk etapta yerli işçilerin işe alınmasına ve eğitilmesine odaklanmasını ve son yıllarda Türkiye'den Birleşik Krallık'ta kabul ettikleri de dahil olmak üzere insanların işe geri dönmesini sağladığına işaret eden Foster "Yeni sistem; çalışanların ilk önceliğinin, göçmenliği buna alternatif olarak görmek yerine, Birleşik Krallık'ta birlikte çalışmak için iyi şartlar ve koşullar sunmasını sağlar" dedi. Puan tabanlı göç sisteminin, işletmelerin küresel bir ekonomide rekabet edebilmesi ve gerekli olan uluslararası bilgi düzeyine sahip olabilmeleri için kabiliyetli ve yetenekli insanları işe alması için bir yol sağlayacağını kaydeden Foster, şöyle devam etti: "Puan tabanlı göç sistemi farklı olacak. Son 40 yıldır İngiltere'ye göç, Avrupa Ekonomik Alanı'ndan serbest dolaşıma bağlıydı. Bunun yerine dünya çapında çok daha dengeli olmayı arzuluyoruz. Çünkü insanları sadece kriterleri nasıl karşıladıklarına göre seçeceğiz. 'Birleşik Krallık'ta gerekli beceri ve maaş düzeyini sunan işleri var mı, Birleşik Krallık'taki günlük yaşam için ihtiyaç duydukları düzeyde İngilizce konuşabiliyorlar mı, onları Birleşik Krallık'ta ağırlamayı istemememiz için sabıka kayıtları veya benzeri nedenleri var mı' gibi kriterlere bakacağız."

Yeni sistemin; Türkiye, Almanya, Fransa, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve dünyanın farklı bölgelerinden gelenlere aynı temelde yaklaşımla güçlü bir adalet mesajı göndereceğini aktaran Foster, "Yeni sistem, insanları becerilerine ve yeteneklerine göre değerlendirecek ve ayrıca süreçleri basitleştirecek. En parlak ve en iyinin gelip beklentilerini Birleşik Krallık'ta gerçekleştirmesi için dünyaya açığız" ifadelerini kullandı. "TÜRKİYE'DEN ÖĞRENCİLERİ AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ" Kevin Foster, Türkiye'den öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ve lisansüstü eğitimine devam etmek isteyenler için öğrenci vizesi alma konusundaki zaman sınırını kaldırdıklarını belirterek, "Doktora çalışmaları yapmak isteyenler açısından oldukça sıkı olabilecek bir zaman sınırı vardı. Bu nedenle lisansüstü düzeydeki okumalarda zaman sınırlamalarını kaldırıyoruz. İnsanlar, lisansüstü düzeyde ihtiyaç duydukları sürece öğrenci vizesi alabilecek" diye konuştu. Gelecek yılın yaz aylarında lisansüstü öğrenci vizesi rotasını tanıtacaklarını bildiren Foster, "Bu, yükseköğrenim sağlayıcılarımızdan birinden eğitimlerini tamamlayanların Birleşik Krallık'ta yaşamak ve çalışmak için 2 yıl geçirmelerine olanak tanıyacak. Nitelikli işçi vizesi almaya hak kazanacak bir iş bulurlarsa Birleşik Krallık içinde bu rotaya geçiş yapabilirler. Bu, Birleşik Krallık'ta 5 yıl sonra kalıcı yerleşime ve nihayetinde insanlar devam etmek isterlerse vatandaşlığa götüren bir rota" ifadelerini kullandı.

Foster, Birleşik Krallık'ın, Türkiye'deki öğrencilerin hayallerini gerçekleştirebilecekleri yer olduğunu belirterek, "Göçmenlik statüsünü satma peşinde değiliz. En iyi standartlarda eğitim, göçmenlik statüsü ve sonunda muhtemelen uluslararası ticarette bir dizi olasılığın kapılarını açan Birleşik Krallık pasaportunu alanlara hayallerini gerçekleştirme şansı vermek, küresel iş sahnesinde faaliyet gösterme isteklerini yerine getirmek için buradayız" dedi. "İNSANLAR BECERİ VE YETENEKLERİNE GÖRE SEÇİLECEK" Birleşik Krallık Gelecek Sınırlar ve Göçmenlik Bakanı Foster, yeni göç sistemi ile küresel sisteme yönelik daha fazla hareket ettiklerini ve AB içindeki zamanlarında yapılan anlaşmaların bu yılın sonunda biteceğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "AB'ye katıldığımızdan beri Türkiye'den birçok insanı iş kurmaları için kabul ettik. Küresel bir sisteme geçmemizin doğru olduğunu düşünüyoruz. Birleşik Krallık'ta özellikle teknoloji sektöründe yenilikçi işler kurmak isteyenler için fırsatlar var. AB zamanımızdakinin aksine küresel bazda insanları beceri ve yeteneklerine göre değerlendirmenin doğru olduğuna inanıyoruz. Yeni vasıflı işçi sistemi, mevcut vasıflı işçi vizelerine göre Türkiye'den çok daha fazla kişiye açıktır."