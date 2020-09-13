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İngiltere Türkiye uçağında ‘ırkçılık’ kavgası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 11:52 | Son Güncelleme

İngiltere’den Türkiye’ye gelen bir uçakta Afrika kökenli siyahi bir kadın ve İngiliz bir erkek arasında ‘ırkçılık tartışması’ çıktı. Siyahi kadın yolcu İngiliz erkek yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

İngiltere Türkiye uçağında ‘ırkçılık’ kavgası!

İngiltere’den Türkiye’ye gelen bir uçakta Afrika kökenli siyahi bir kadın ve İngiliz bir erkek arasında ‘ırkçılık tartışması’ çıktı. Çarşamba günü yaşanan olayda, siyahi kadın yolcu İngiliz erkek yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

İngiltere’nin başkenti Londra Gatwick Havalimanı’ndan Antalya’ya gelen İngiliz havayolu şirketine ait bir uçakta, ırkçılık tartışması çıktı.

İngiliz bir adamın siyahi bir kadına yumrukla saldırdığı anlar görüntülendi.

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Görüntülerde siyahi kadının, "Ben Afrikalıyım. Halkım hakkında hiçbir şey söyleme" ifadelerini kullanmasının ardından adamın ön koltuğa yönelerek kadın yolcuya doğru yumrukla saldırdığı anlar kaydedildi.

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(DHA)

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