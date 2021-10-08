İngiltere Türkiye’de Yapılan Aşıları Tanıyacak

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 11 Ekim’den sonra ülkeye gelecek yolcular için Türkiye dahil 37 ülkede yapılan aşıların kabul edileceğini açıkladı. Böylece Corona virüsü tedbirleri çerçevesinde uygulanan seyahat kısıtlamaları bir derece daha gevşetilmiş oldu.

İngiltere’nin kabul ettiği 4 çeşit aşı

İngiltere’nin Türkiye Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından da paylaştığı bilgilere göre, yolcuların ülkeye girişlerinden en az 14 gün önce AstraZeneca, Pfizer, Moderna ve Janssen aşılarından iki doz olmuş olması gerekiyor.

Belirlenen bu dört firmanın aşıları dışında bir aşı olanlar içinse kısıtlamalar aynı şekilde devam edecek.

11 Ekim'den önceki uygulamada, kişilerin olduğu hiçbir aşı kabul edilmiyordu. Yolcular İngiltere’ye geldikten sonra 10 günlük ev karantinasına tabi olmak durumundaydı. Şimdi yeni uygulamayla 11 Ekim’den sonra bu zorunluluk kalkacak ve yolcular normal hayatına devam edebilecek.

Türkiye’den seyahat kolaylaşacak

Yaklaşık 500 bin nüfusla, İngiltere’nin en kalabalık göçmen grupları arasında yer alan Türkiye göçmenlerinin, özellikle Türkiye’den gelen ziyaretçilerine büyük engel oluşturan bu uygulama kalkmış olacak. Bugünkü açıklanan güncelleme, 22 Eylül sonrası Türkiye’nin "kırmızı ışık" listesinden çıkarılmasının ardından geldi.

Yaz boyunca İngiltere’den Türkiye’ye turist akışını da engelleyen trafik lambası sistemi, 4 Ekim’den sonra tamamen kaldırılmıştı. 22 Eylül öncesinde vatandaşlık statülerine bakmaksızın Türkiye’den gelen herkes 10 günlük zorunlu otel karantinasına alınıyordu. Yolcular, götürüldükleri otelin 2 bin 285 sterlinlik ücretini de kendi ceplerinden ödemek zorundaydı.

İngiltere’de Türkiye’den ya da aynı muameleye maruz kalan diğer ülkelerden yerleşik göçmenler tarafından tepkiyle karşılanan bu uygulama, hükümetin baskı görmesine neden olmuştu. Bu süreçte imza kampanyaları düzenlendi, medyaya şikayet mektupları yazıldı. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps SKY televizyonunda katıldığı bir programda bu konuya açıklık getirmiş, kısıtlamaya gerekçe olarak, Türkiye’nin uluslararası virüs veri tabanına veri girişi yapmamasını göstermişti.

Özellikle yaz aylarında Türkiye’ye İngiliz turist götüren acentelerin 500 milyon sterlinlik zarar öngörmeleri, yoğun tepkilere yol açmıştı. Hükümet tepkiler üzerine 4 Ekim’de trafik lambası derecelendirme sisteminden vazgeçti.

Şimdiki uygulamada sadece 'kırmızı liste' bulunuyor ve sadece o listedeki ülkelerden gelenlere otel karantinasına tabi tutuluyor.

İngiltere bu kırmızı listeyi şimdilik sadece 7 ülkeye uyguluyor. Bu ülkeler Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Haiti, Panama, Peru ve Venezuela olarak sıralanıyor. Bu ülkelerin İngiltere’de yaşayan vatandaşları da bu duruma tepkilerini dile getiriyor.

