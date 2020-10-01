İngiltere Türkiye'yi, 'Covid-19 vakalarını farklı tanımladığı için' yeniden karantina listesine aldı

İngiltere, Türkiye'yi seyahat koridoru listesinden çıkararak yeniden "karantina uygulanacak ülkeler" arasına ekledi. Ulaştırma Bakanı Shapps, "Türkiye'yi listeden çıkarıyoruz çünkü Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı, Covid-19 vakalarını, uluslararası örgütlerin tanımından farklı şekilde tanımlıyor" dedi. Seyahat koridoru oluşturduğu ülkeler listesini güncelleyen İngiltere, Polonya ve Türkiye'yi listeden çıkararak, bu ülkelerden gelen yolculara 14 gün süreyle karantina zorunluluğu getirdi. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, "Son gelen veriler, Türkiye'yi seyahat koridoru listesinden çıkarmamızı gerektiriyor" açıklamasını yaptı. Shapps, "Türkiye'yi listeden çıkarıyoruz çünkü Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı, Covid-19 vakalarını, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) gibi uluslararası örgütlerin tanımından farklı şekilde tanımlıyor. Bu nedenle ülkeyle ilgili risk değerlendirmemizi güncelledik" dedi. https://twitter.com/grantshapps/status/1311703754312495104 İngiltere, Temmuz başında genel karantina kuralını yumuşatmış ve ziyaretçilerin dönüşlerinde karantinaya girmeyeceği bir seyahat koridoru ülkeleri listesi hazırlamıştı.

Türkiye, 10 Temmuz'dan itibaren "seyahat koridorunu" oluşturan ülkeler arasına katılmıştı. Vaka sayısı tartışması Türkiye'de koronavirüse ilişkin veriler konusundaki tartışmalar gündemin ilk sıralarında. Sağlık Bakanlığı'nın 29 Temmuz'dan itibaren "günlük vaka sayısı" yerine "günlük hasta sayısı" bilgisini paylaşması, Türk Tabipleri Birliği ve muhalefet partilerinin tepkisiyle karşılaştı. TTB ve muhalefet partilerinin milletvekilleri, vaka sayısının açıklananın daha üzerinde olduğunu savunuyor. Vaka sayısı ile hasta sayısı arasındaki karışıklığa açıklık getirmek istediğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında "Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor" dedi. Koca'nın açıklamaları "semptom göstermeyen" ancak koronavirüs testi pozitif çıkanların günlük hasta sayısına eklenmediği anlamına geliyor. Eleştirilere gün içinde yeni bir açıklamayla yanıt veren Koca, "Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, halkının sağlığı kadar, ulusal çıkarları da korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır" ifadelerini kullandı.