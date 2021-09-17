İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı, uluslararası seyahat kurallarını gevşetti

İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listesinden çıkararak "seyahat edilebilir ülkeler" arasına aldı. Türkiye, İngiltere'de ülkelerin "kırmızı", "sarı" ve "yeşil" olarak kategorilendirildiği 17 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede yer alıyordu.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ın açıkladığı değişikler arasında, uluslararası seyahat kurallarının gevşetilmesi ve seyahat listesinin basitleştirilmesi de bulunuyor.

https://twitter.com/grantshapps/status/1438890007981395974?s=20

Alınan karar uyarınca İngiltere artık ülkeleri yalnızca "yeşil" ve "kırmızı" kategorilere ayıracak.

Daha önce, örneğin Türkiye gibi kırmızı listede bulunan ülkeye giden bir kişi, İngiltere'ye dönmeden önce sarı ya da yeşil listedeki bir ülkede 11 gün geçirmek zorundaydı.

Üçüncü bir ülkeye gidilmemesi durumda ise İngiltere'de 2250 sterlin ödeyerek bu süre zarfında zorunlu otel karantinasına girmek durumundaydı.

İngiltere vatandaşlığı ya da oturma izni olmayanlar da Türkiye'den İngiltere'ye gelemiyordu.

Çift aşılı kişilerden İngiltere'ye dönüşte PCR testi zorunluğu kalktı

Çift aşılı kişilerden İngiltere'ye dönüşte PCR testi istenmesi zorunluğu da kaldırıldı. Bunun yerini, hızlı testlerin alması öngörülüyor.

Türkiye'nin tüm yaz sezonu boyunca, örneğin Hindistan sarı listedeyken dahi kırmızı listede tutulması tartışma konusu olmuştu.

İngiltere'de yaşayan ve vatandaşlığı ya da oturum izni olmayan çok sayıda Türk vatandaşı da, otel karantinasına girmemek için yeşi ya sarı listedeki ülkelerde 11 gün geçiriyordu.

İngiltere'de Londra merkezli PGMBM adlı hukuk firması, otel karantinası uygulaması nedeniyle çok sayıda yolcuyu temsilen hükümete karşı dava açacağını açıklamıştı.