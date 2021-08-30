İngiltere, Türkiye'yi neden kırmızı listede tutuyor, mevcut seyahat kuralları neler?

İngiltere, 4 Ağustos'ta seyahat listelerini güncelledi ancak Türkiye'yi kırmızı listede tutmaya devam etti. Bununla birlikte İngiltere, "trafik lambası" olarak adlandırılan sisteme geçişinden bu yana ilk kez kırmızı listeden bazı ülkeleri çıkartırken, Türkiye'den önce kırmızı listeye alınmış olan Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Hindistan sarı listeye eklendi.

İngiltere, Türkiye'yi 12 Mayıs'ta gelen yolcuların otel karantinasına tabi tutulmasını öngören kırmızı listeye dahil etti. Kırmızı liste düzenlemelerine göre, Türkiye'den gelişlerde yalnızca İngiltere vatandaşları ve oturum izni olanlar kabul ediliyor ve gelenler masraflarını kendileri karşılayarak 10 gün otelde karantinada tutuluyor.

İngiltere'nin Türkiye'den daha yüksek vaka sayısına ve daha düşük aşılama oranına sahip ülkeleri sarı listede tutmasına karşın Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmaması tepkilere neden oldu.

Londra'nın kuzeyinde Türkiye kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerden Enfield North Milletvekili Feryal Clark, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'a bir mektup yazarak, Hindistan sarı listeye alınmışken Türkiye'nin neden kırmızı listede tutulduğunu sordu.

Clark mektubunda, "Türkiye'nin kırmızı listede kalmasından üzüntü duyuyorum... Bir kez daha Bakanlığınızın Covid-19 nedeniyle Türkiye'ye uygulanan seyahat kısıtlamalarını gözden geçirip geçirmeyeceğini sormak istiyorum. Dahası, ülkelerin kırmızı, sarı ve yeşil listelere alınmasına neden olan metodolojinin ayrıntılarını paylaşır mısınız? Bir ülkenin liste değişikliğine nasıl karar veriliyor" sorularını yöneltti.

Shapps, 5 Ağustos Perşembe günü ITV televizyonunun sabah programına katılarak soruları yanıtladı. Shapps'a, Hindistan'ın sarı listeye alınmasına karşın neden Türkiye'nin kırmızı listede tutulduğu ve bunun politik bir karar olup olmadığı soruldu.

Shapps, listelerle ilgili kararların siyasi ya da ekonomik olmadığını, tamamen bilimsel verilere dayanarak alındığını söyledi:

"Biyogüvenlik Ortak Komitesi'nden ülkelerdeki duruma bakmasını istiyoruz. Sadece salgının ne kadar yaygın olduğuna değil, aşı olan kişi sayısı, söz konusu ülkede görülen varyantlar ve GISAID'e yüklenen verilerin uluslararası standartlara uygun bir formatta olup olmadığı gibi bir dizi kritere bakıyorlar. Bir ülke buraya (GISAID) verilerini yüklediğinde sarı listeye geçmesi de kolaylaşıyor. Dolayısıyla tüm bu kriterlerin birleşimi, şu ana kadar Türkiye'nin sarı listeye geçmesini çıkmasını önledi. Umarım bu durum çok uzun sürmez. Ama Biyogüvenlik Ortak Komitesi'nin değerlendirmesini beklememiz gerekiyor."

GISAID, 2008 yılında kurulmuş küresel bir bilim girişimi ve birincil kaynak. Grip virüslerinin yanı sıra koronavirüsün genomik verilerine de açık erişim sağlıyor.

İngiltere'den Türkiye'ye seyahat koşulları neler?

İngiltere'nin Türkiye'yi 12 Mayıs'tan itibaren kırmızı listeye eklemesinin ardından buradan gelen uçuşları da durdurdu. Şu anda birçok havayolu İngiltere'den Türkiye'ye uçuş yapmıyor. Ancak Türkiye merkezi havayolu şirketleri, zorunlu hallerde kullanılmak üzere günde kısıtlı sayıda uçuş gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin 1 Haziran'da başlattığı uygulamayla, İngiltere'den gidişlerde son 72 saat içinde alınmış PCR testinin ibrazı gerekiyor.

15 Mart'tan bu yana devam eden uygulama kapsamında, tüm ülkelerden gelecek yolcuların seyahat öncesi Türkiye'ye Giriş Formu doldurmaları zorunlu.

Form, Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde yer alıyor. Bu formu, çıkış noktalarından bağımsız olarak, Türkiye'ye gidecek olan altı yaş ve üzerindeki tüm yolcuların, uçağın kalkışından önceki son 72 saat içerisinde doldurmuş olmaları gerekiyor.

İngiltere'den ülke dışına çıkış düzenlemeleri neler?

İngiltere, koronavirüs vaka sayılarının hızlı bir şekilde artmasının ardından yurtdışı seyahatlere ilişkin bir dizi kısıtlama uygulamaya başladı.

17 Mayıs'a kadar İngiltere'den yalnızca iş, eğitim ve sağlık gibi belli koşullar altında çıkışlara izin veriliyordu. Turistik seyahatler, bu kapsamda değil. Ülkeden çıkışlar için bir form doldurulması ve burada seyahat nedeninin belirtilmesi gerekiyordu.

Ancak bu uygulama 17 Mayıs'ta sona erdi ve yeni bir sisteme geçildi. Artık, ülkeden çıkışlar için form doldurulmasına gerek yok.

Bununla birlikte İngiltere hükümeti kırmızı ve sarı listedeki ülkelere zorunlu haller dışında seyahat edilmemesi ve turistik seyahat yapılmamasını tavsiye ediyor.

Türkiye'den İngiltere'ye seyahatlerde hangi kurallar var?

İngiltere'nin uyguladığı seyahat düzenlemeleri kapsamında, seyahatten 10 gün öncesinde kırmızı listede bulunan ve Birleşik Krallık vatandaşı olmayan veya oturum izni olmayan kişilerin ülkeye girişine izin verilmiyor.

Birleşik Krallık vatandaşları ve oturum izni olan kişilerin ise ülkeye girişlerine izin verilmesine karşın 10 gün otel karantinasında kalmaları gerekiyor.

Türkiye, İngiltere'nin "kırmızı listesine" dahil ettiği ülkelerden biri.

Bu da Türkiye'den gelen Birleşik Krallık vatandaşları ile oturum hakkı sahibi olanların ülkeye kabul edileceği ve bu kişilerin de 10 gün otelde karantinada kalmalarının zorunlu olacağı anlamına geliyor.

Bu düzenlemeler kapsamında, Türkiye kırmızı listede olduğu süre boyunca Birleşik Krallık vatandaşı ve oturum izni olmayanların İngiltere'ye giremeyecek.

İngiltere'nin "kırmızı listesinde" 30'dan fazla ülke var. Otel karantinasının yolcuya maliyeti 1750 sterlin. Bu ücret 12 Ağustos'tan itibaren 2285 sterline yükseltilecek.

Açıklanan bu listede Türkiye yer almıyordu. Ancak 7 Mayıs'ta yapılan açıklamayla Türkiye'nin de bu listeye dahil edileceği belirtildi ve kırmızı liste uygulaması 12 Mayıs itibarıyla başladı.

İngiltere, üç aşamalı "trafik lambası" sistemini uyguluyor. Buna göre, yeşil listedeki ülkelerden gelenlere herhangi bir karantina zorunluluğu bulunmuyor. Sarı listedeki ülkelerden gelenlerin 10 gün belirtecekleri adreste kalmaları, kırmızı listedekilere ise otel karantinası uygulanması öngörülüyor.

Karantina kurallarının ihlalinin tespiti halinde ise cezai yaptırım uygulanıyor.

Kırmızı liste kuralları neler?

İngiltere, ülke dışından gelen tüm yolcuların varış noktasında üç belgeyi ibraz etmesini istiyor:

son üç gün içerisinde alınmış negatif PCR test sonucu,

yolcuyla ilgili bilgilerin yer aldığı form

karantinanın ikinci ile sekizinci günlerinde yapılmak üzere test kitlerinin satın alındığına ilişkin belge

Girişte bu belgelerin pasaport kontrolünde sunulması gerekiyor. Bu düzenleme hem Birleşik Krallık vatandaşları hem de diğer ülke vatandaşlarını kapsıyor.

Karantinanın ikinci ve sekizinci günleri için gereken test kitlerinin bedeli 150 ile 350 sterlin arasında değişiyor. Bu masrafı yolcu karşılıyor.

Ayrıca ülke dışından gelen yolcuların İngiltere'de beş tam günü doldurduktan sonra ek bir test daha yaptırarak, sonucunun negatif çıkması halinde karantinalarını erken bitirmeleri de mümkün.

Beşinci günden sonra yapılacak olan ek testin devletin onayladığı bir sağlık merkezinden sipariş edilmesi gerekiyor. Bu testin maliyeti de 120 ile 200 sterlin arasında değişiyor. Beş günden sonra test yapılsa bile yine ikinci ve sekizinci gün testlerinin yapılması zorunluluğu devam ediyor.

Yolculuktan önceki 48 saatte doldurulması gereken yolcu formunda, son 10 gün içerisinde bulunulan ülkelerle ilgili eksik ya da hatalı bilgi verilmesi durumunda 10 bin sterline kadar para ve 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılma riski bulunuyor.

Evde karantina uygulaması da dahil olmak üzere seyahat düzenlemeleriyle ilgili kural ihlallerinin 10 bin sterline kadar para cezası var.