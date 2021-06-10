İngiltere Türkiye’yi Neden ‘Yeşil Listeye’ Almıyor?

İngiltere’deki Türk Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Engin Sertoğlu’na göre turizm sektöründe Türkiye’deki bekleyiş, sadece ülkede yürütülen aşı kampanyası ve vaka sayılarına bağlı olmayabilir. İngiltere açısından, seyahatte uluslararası konum da önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın haftaya Brüksel’de yapılacak NATO zirvesinde, Türkiye’yi yeşile kaydırmak için Boris Johnson’la konuşma niyetini hatırlattığımızda, altı aydır İngiliz turiste kapalı durumdaki Dubai örneğini veren Sertoğlu, konunun uluslararası görüşmeden ziyade İstanbul’un hava ulaşımı kavşak noktasında olmasıyla ilgili olduğunu savundu. Sertoğlu verdiği örnekte, nasıl ki Emirates havayolu şirketi, Dubai’yi uluslararası uçuşlarda bir aktarma merkezi olarak kullanıyorsa Türk Hava Yolları’nın da İstanbul’da aynı sistemi kurduğunu belirtti ve “Afrika ve Asya’dan gelen yolcuları Avrupa’ya taşıyor” dedi. İngiltere’nin Türkiye’yi de bu nedenle kırmızı kategorisinde tuttuğunu belirten Sertoğlu, Erdoğan’ın “Johnson’la görüşeceğim” demesine de Portekiz’i örnek verdi. Başbakan Boris Johnson’ın “Portekiz yeşil kalsın” demesine rağmen oradaki vaka sayılarının artması nedeniyle, hükümet kararıyla ülkenin, sarıya kaydırıldığına dikkati çekti.

İngiliz usulü trafik ışığı sistemi Trafik ışığı örneğinden hareketle, İngiliz turistin hedefindeki ülkeleri; yeşil, sarı ve kırmızı olarak sınıflandıran İngiltere, Türkiye’yi kırmızı listede tutmayı sürdürüyor. Bu durumda İngilizler ‘kırmızı ülkeden dönüş prosedürleri’ gereği, geri dönüşte ceplerinden 1750 sterlin ödeyip 10 gün havalimanı yakınında bir otelde kalma zorunluluğuyla yüzleşmemek için, hükümetin yeşil diye sınıflandırdığı ülkelere yöneliyor. İngiltere Türk Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Engin Sertoğlu’na, Türkiye’den bu yüzden doğrudan İngiltere’ye dönmek istemediği için, yolunu uzatmayı tercih ettiği Portekiz’de ulaştık. Londra’ya karantinasız, testsiz dönüş yapabilmek için en az 10 gün, hükümetin ‘yeşil’ olarak tanımladığı bir ülkede kalması gerektiğini söyleyen Sertoğlu, bir son dakika kararıyla Portekiz’in de yeşilden sarıya döndüğünü söyledi. “Ülke yeşilden sarıya geçince, İngilizler tatili yarıda kesti” Sertoğlu bu durumda, o sırada tatilde olan onbinlerce İngiliz’in, ‘sarı ülkeden dönüş prosedürü’ gereği 10 gün ev karantinasına yakalanmamak için tatillerini beklenmedik bir şekilde yarıda kestiğine ve havalimanına koştuğuna da tanık olduğunu anlattı.