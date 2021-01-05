İngiltere Üçüncü Kez Kapanmaya Gidiyor

Her 50 vatandaşından birinin Corona virüsü enfeksiyonuna yakalandığı İngiltere, hükümetin son kez yaptığı çağrıyla Salı gününden itibaren üçüncü kez kapandı. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak da 6 milyar 200 milyon dolar tutarındaki yeni Corona yardım paketini açıkladı. Yardım paketi, en erken Şubat ayı ortasından itibaren gevşetilmeye başlanması planlanan sıkı önlemler devam ettiği sürece çalışanların işlerini kaybetmesini, şirketlerinse faaliyetlerini sürdürmesini amaçlıyor. Avrupa kıtasında Corona enfeksiyonlarına bağlı ölüm vakaları sıralamasında ikinci olan İngiltere, pandeminin en ağır darbe vurduğu ülkelerden biri. İngiltere ayrıca geçen ilkbahar aylarında pandeminin ilk dalgası sırasında G-7 ülkeleri arasında ekonomisi en çok daralan ülke oldu. Başbakan Boris Johnson, son verilerin, ülke nüfusunun yüzde 2'sinin, yani bir milyondan fazla kişinin Corona enfeksiyonuna yakalandığını ortaya koyduğunu söyledi. İngiltere'de 1 milyon 300 binden fazla kişi Corona aşısının ilk dozunu aldı. Ancak bu, aşının Corona virüsünün yayılmasının azaltılmasında etkili olması için yeterli değil.

Kapanma kararını Pazartesi geç saatlerde açıklayan Başbakan Johnson, Corona virüsünün İngiltere'de tespit edilen yeni ve daha bulaşıcı varyantının çok hızlı yayıldığını, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin 21 gün içinde sağlık hizmeti sunmakta zorlanma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Sadece İngiltere'de 27 bin kişi, hastanelerde Corona enfeksiyonu tedavisi görüyor. Bu sayı, pandeminin ilk dalgasının yaşandığı Nisan ayındaki zirvede erişilen noktadan yüzde 40 daha yüksek. Noel döneminde sosyalleşmenin artmasınınsa enfeksiyon vakası sayılarında daha fazla artışa yol açmasından endişe ediliyor. Resmi verilere göre İngiltere'de pandeminin başlangıcından bu yana Corona testi pozitif çıktıktan sonra 28 gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı, 75 binden fazla. Salı günüyse İngiltere genelindeki günlük yeni enfeksiyon vakası sayısı ilk kez 60 bini aştı. Johnson'ın açıklamasından hemen sonra yapılan bir kamuoyu yoklaması, İngiltere'de her beş yetişkinden dördünün kapanma sürecini desteklediğini ortaya koydu. Başbakanlık makamından yapılan açıklamada salgınla mücadeleye odaklanmak amacıyla Boris Johnson'ın bu ayın ilerleyen günlerinde Hindistan'a gerçekleştireceği resmi ziyareti iptal ettiği bildirildi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamadaysa yazın düzenlenen geleneksel açık hava partilerinin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kitlesel aşılama kilit önem taşıyor İngiltere'de yürürlüğe giren yeni uygulamalara göre okullar, çoğu öğrenci için kapanacak. İnsanlara mümkün olduğunca evden çalışmaları çağrısı yapılırken hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve öncelikli olmayan tüm işyerleri ve mağazalar kapanacak. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki yarı özerk yönetimler de benzer uygulamaları devreye soktu. Enfeksiyon oranları Avrupa çapında hızla tırmanmaya devam ederken diğer ülkeler de kamusal hayatı kısıtlama yoluna gidiyor. Almanya, kapanma sürecini Ocak ayı sonuna kadar uzatma, İtalya ise ulusal çaptaki kısıtlamaları haftasonlarında devrede tutmaya, hafta içindeyse gevşetmeye karar verdi. İngiltere Maliye Bakanı Sunak'ın açıkladığı son yardım paketi, bu mali yıl için açıklanan 280 milyar sterlinlik hükümet desteğine ilave olarak hazırlandı. Yeni kapanma sürecinin ekonominin bir kez daha gerilemesine neden olması, ancak bunun, salgının ilk dalgasındaki kadar ağır olmaması bekleniyor. JP Morgan'dan iktisatçı Allan Monks, İngiliz ekonomisinin 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 2,5 oranında gerilemesini öngörüyor. Bu oran, 2020'nın ikinci çeyreğinde yaklaşık yüzde 20 oranındaydı.