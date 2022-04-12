İngiltere Ukrayna'da kimyasal silah kullanıldığına dair iddiaları inceliyor

Rusya tüm barış çabalarına rağmen Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürürken, Rus ordusunun kuşattığı liman kenti Mariupol'de kimyasal silah kullandığı ileri sürüldü.

İngiltere, Mariupol’da kimyasal silah kullanıldığına dair iddialar üzerine inceleme başlattığını duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Rus kuvvetlerinin Mariupol halkına yapılan saldırıda kimyasal madde kullanmış olabileceği haberleri geliyor. Ayrıntıları doğrulamak için ortaklarımızla acilen çalışıyoruz. Bu tür silahların herhangi bir şekilde kullanımı bu çatışmada duygusuz bir tırmanış olacaktır ve Putin ile rejiminden hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Parlamentosu üyesi Ivana Klimpuş da Twitter’dan yaptığı açıklamada "Rusya’nın Mariupol’da bilinmeyen bir madde kullanıldığını ve insanların nefes darlığı çektiğini" iddia etmiş, "büyük ihtimalle kimyasal silah" diye yazmıştı.

"Zehirli bir madde atıldı"

Ukrayna’nın özel güçleri Azov Taburu da mobil haberleşme uygulaması Telegram'dan yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Mariupol’daki Ukrayna güçlerine ve sivil halka zehirli bir madde attığını, bölgedekilerde nefes darlığı ile nörolojik sorunların görüldüğünü yazmıştı,

Ukrayna’ya karşı savaşan, Donetsk'teki ayrılıkçı Rus milislerin temsilcisi Eduard Basurin de Pazartesi günü Mariupol'da kimyasal silah kullanma olasılığını gündeme getirmişti. Rus Ria Vonosti haber ajansı Eduard Basurin'in, "Kimyasal birliklerden" yardım isteyebileceklerine ilişkin açıklamalarına yer vermiş, "böylece deliklerindeki köstebekler tütsülenecek" şeklindeki sözlerini yayınlamıştı.

Ukrayna yerel televizyonu Suspilne ise kimyasal silah iddialarına ilişkin resmi açıklama yapılmadığını, ancak askeri kaynakların Rus tarafının kimyasal silah kullanma ihtimalini "çok yüksek" olarak derecelendirdiğini duyurdu.

Kimyasal silah kullanımı iddialarına dün gece yayınlanan videosunda değinen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kimyasal saldırı olasılığı nedeniyle Batı’nın Rusya’ya karşı tutumunu daha da sertleştirmesi gerektiğine işaret etti.

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyşenko da Rusya'nın yoğun saldırlarına maruz kalan kentte şimdiye kadar 10 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Bölgeden ayrılamayan çok sayıda sivilin Avrupa’nın en büyük tesislerinden sayılan Azovstal demir-çelik fabrikasına sığındığı haber veriliyor.

Batı kimyasal silah kullanımına karşı uyardı

Batılı ülkeler, Rusya'yı Ukrayna’da kimyasal veya kitle imha silahları kullanmama yönünde uyardı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın kimyasal silah kullandığına dair henüz bir doğrulama olmadığını, iddia edildiği gibi kullanıldığının ortaya çıkmasının çok tedirgin edici olacağını söyledi. Sözcü Kirby, biber gazı gibi silahların içine kimyasal maddeler katarak büyük halk kitlelerine yönelik kullanma olasılığının bu yöndeki endişeleri doğrulayacak nitelikte olduğunu belirtti.

Nehammer kötümser konuştu

Dün, yaklaşık 7 haftadır süren savaş sırasında ilk kez Batılı bir lider, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer Moskova’ya giderek Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmüştü. Putin'e propagandası için sahne vermemek adına görüşme sonrasında ortak basın toplantısı yapılmazken, tek başına medya önüne çıkan Nehammer, Putin ile açık konuştuğunu söylemiş, ancak savaşın gidişatı konusunda kötümser olduğunu da vurgulamıştı. Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda büyük bir saldırıya hazırlandığını ve bunun çok şiddetli sürüdürleceği yönüdeki izlenimini de aktarmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün de kendisini her konuda destekleyen Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ile görüşeceği duyuruldu.

dpa,AFP/ET,TY

