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İngiltere ülkeye giriş öncesi ve sonrası PCR testlerini kaldırıyor

05.01.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'ye gelecek kişilerin uçuş öncesi ve ülkeye giriş sonrası PCR testi yaptırma zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.

İngiltere ülkeye giriş öncesi ve sonrası PCR testlerini kaldırıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'ye gelecek kişilerin uçuş öncesi ve ülkeye giriş sonrası PCR testi yaptırma zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.

Karar yerel saatle Cuma sabah 04.00'te yürürlüğe girecek.

Yolculardan PCR testi yerine ikinci günde bir hızlı antijen testi yaptırmaları istenecek.

Hızlı antijen testlerinin sonuçları 15-30 dakika içinde alınabiliyor.

Yolcuların bu iki gün ikinde evlerinde izole olması da gerekmeyecek.

Yalnızca testin pozitif çıkması durumunda, varyantın belirlenmesi için PCR testi yaptırmaları gerekecek.

Test sonucu pozitif olanların evlerinde normal izolasyon sürecini izlemesi gerekecek.

İngiltere'de bir süredir, ücretsiz olarak dağıtılan hızlı antijen testlerinin dağıtımında sorun yaşanıyordu.

Vakaların artması ve temaslı kişilerin test yaptırmak istemesi nedeniyle Aralık'ta testlere talep büyük oranda arttı.

Başbakan Johnson bugünkü konuşmasında Aralık'ta 300 milyon hızlı antijen testi dağıttıklarını söyledi.

İngiltere'de günlük vaka sayısı ise 194 bin 747 olarak açıklandı.

Johnson, vaka sayıları artsa da şu anda daha fazla önlem almaya henüz gerek olmadığını belirtti.

Durum üç hafta sonra tekrar gözden geçirilecek.

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