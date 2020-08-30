İngiltere Üniversiteler ve Kolejler Birliği'nden Okulları Açmayın Çağrısı

İngiliz Üniversiteler ve Kolejler Birliği, ülkede etkili olan Corona virüsü salgını nedeniyle üniversitelerin önümüzdeki ay yüz yüze eğitime başlamaması gerektiğini açıkladı. Birlik, eğitimin online yapılması çağrısında bulundu.

Birlik, İngiliz üniversitelerinde okuyan yabancı öğrencilerin ülkelerinden dönmesinin, salgının yayılması riskini daha da arttıracağına da dikkat çekti.

Bu noktada Başbakan Boris Johnson’ın, okulların önümüzdeki ay eğitime başlaması yönündeki girişimine yönelik eleştiriler daha da hız kazandı.

Üniversiteler ve Kolejler Birliği tarafından yapılan açıklamada, öğrencileri şu aşamada okullara göndermek için çok erken olduğu, vaka sayılarında artışlar yaşanırsa bundan kendilerinin sorumlu tutulacağı konusunda kaygılar dile getirildi.

Birlik Genel Sekreteri Jo Grady tarafından yapılan açıklamada “Ülke çapında bir milyondan fazla öğrenciyi biraraya getirmek, bir felaket reçetesidir ve üniversiteleri, ikinci dalganın merkezi haline getirme riski taşımaktadır. Hükümet açısından sorumlu davranma ve üniversitelere yüz yüze eğitim yapılmaması çağrısında bulunma zamanıdır” dedi.

İngiltere’de bazı üniversiteler, önümüzdeki ay yüz yüze eğitime başlamak üzere hazırlıklarını tamamladıklarını açıklamışlardı.

