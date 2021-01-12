İngiltere Uygurlar Konusunda Çin’e Tavrını Sertleştiriyor

Birleşmiş Milletler en az 1 milyon kişinin bölgedeki toplama kampında tutulduğunu tahmin ettiklerini belirtmişti. Pekin ise suçlamaları reddediyor.

İngiltere’nin bu konudaki tavrını sertleştirmesi, Londra’nın Çin ile ilişkilerde altın dönemi başlattığı ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Kraliçe Elizabeth’in ev sahipliğinde akşam yemeğini de kapsayan devlet ziyaretinden beş yıl sonra, Pekin’le ilişkilerin daha da gerildiğine işaret ediyor.

İngiltere Çin’i Hong Kong konusunda da eleştirmiş, Çin teknoloji devi Huawei donanımlarının 5G şebekesinden çıkarılması talimatını vermişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı, yeni tedbirler kapsamında ürünlerin kaynağını daha kapsamlı bir şekilde kontrol edeceklerini ve Çağdaş Kölelik Yasası’nı para cezası verilmesini öngörecek şekilde sertleştireceklerini belirtti.

Magnitsky tarzı yaptırımlar olası mı? İngiltere’nin geçtiğimiz yılın sonunda AB’den çıkmasının ardından, İngiltere Başbakanı Boris Johnson dışişlerinde İngiltere’nin bağımsız bir rol üstlenmesini sağlamak istiyor.

Ancak hükümet şimdiye kadar iktidardaki Muhafazakar Parti’nin ABD’de Magnitsky olarak bilinen ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle uygulanan türden yaptırımların getirilmesi çağrılarına direniyor.