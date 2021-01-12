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İngiltere Uygurlar Konusunda Çin’e Tavrını Sertleştiriyor

12.01.2021 20:00 | Son Güncelleme:
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İngiltere Uygurlar Konusunda Çin’e Tavrını Sertleştiriyor

İngiltere Çin’in Şincan Uygur Özerk Bölgesi’yle bağlantılı ürünlerin ülkedeki tedarik zincirine girmesini engellemek amacıyla şirketlere yönelik yeni düzenlemeler getireceğini açıkladı

İngiltere Çin’in Şincan Uygur Özerk Bölgesi’yle bağlantılı ürünlerin ülkedeki tedarik zincirine girmesini engellemek amacıyla şirketlere yönelik yeni düzenlemeler getireceğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, parlamentoya hitaben yaptığı konuşmada, “Şincan’daki Müslüman Uygurlar’ın zorla çalıştırıldıklarına yönelik korkunç kanıtların olduğunu” söyledi.

Birleşmiş Milletler en az 1 milyon kişinin bölgedeki toplama kampında tutulduğunu tahmin ettiklerini belirtmişti. Pekin ise suçlamaları reddediyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Şincan’la bağlantılı ürünlerin İngiltere’ye girmemesini sağlamak istediklerini belirtti. 1 milyondan fazla Uygur Müslümanının toplama kampında tutulduğu iddialarına değinerek, Uygurlar’ın zorla çalıştırıldıkları ve Uygur kadınlarının zorla kısırlaştırıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Şincan’la bağlantılı kaç ürünün İngiltere’nin tedarik zincirine girdiği bilinmiyor.

İngiltere Huawei’in de 5G şebekesinden çıkarılması talimatını vermişti

İngiltere’nin bu konudaki tavrını sertleştirmesi, Londra’nın Çin ile ilişkilerde altın dönemi başlattığı ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Kraliçe Elizabeth’in ev sahipliğinde akşam yemeğini de kapsayan devlet ziyaretinden beş yıl sonra, Pekin’le ilişkilerin daha da gerildiğine işaret ediyor.

İngiltere Çin’i Hong Kong konusunda da eleştirmiş, Çin teknoloji devi Huawei donanımlarının 5G şebekesinden çıkarılması talimatını vermişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı, yeni tedbirler kapsamında ürünlerin kaynağını daha kapsamlı bir şekilde kontrol edeceklerini ve Çağdaş Kölelik Yasası’nı para cezası verilmesini öngörecek şekilde sertleştireceklerini belirtti.

Magnitsky tarzı yaptırımlar olası mı? İngiltere’nin geçtiğimiz yılın sonunda AB’den çıkmasının ardından, İngiltere Başbakanı Boris Johnson dışişlerinde İngiltere’nin bağımsız bir rol üstlenmesini sağlamak istiyor.

Ancak hükümet şimdiye kadar iktidardaki Muhafazakar Parti’nin ABD’de Magnitsky olarak bilinen ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle uygulanan türden yaptırımların getirilmesi çağrılarına direniyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ise bu olasılığı da elde tuttuğunu belirtiyor. Magnitsky yaptırımları adını, 2008 yılında Rus yetkililerin geniş kapsamlı bir dolandırıcılığa karıştıklarını iddia ettikten sonra tutuklanan ve 2009 yılında da Moskova’da cezaevinde ölen Sergei Magnitsky’den alıyor.

Muhalefetteki bazı milletvekilleri ise hükümeti önlemler konusunda yeterince ileri gitmemekle eleştirerek yeni tedbirlerin ne kadar etkili olacağını sorguladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ise “Çin ile olumlu ve yapıcı bir ilişki istediklerini; ancak değerlerinden ya da güvenlikten taviz vermeyeceklerini” söyledi.

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