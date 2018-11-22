İngiltere Vatandaşına BAE’de Casusluktan Müebbet Hapis Cezası

Hedges 5 Mayıs 2018 tarihinde Dubai Havaalanı’nda casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. BAE yetkilileri, ülkenin Arap Baharı sonrasında yürüttüğü güvenlik ve iç politikalarını araştıran Durham Üniversitesi doktora öğrencisi Hedges’in tez konusunu bahane olarak kullanarak casusluk yaptığını iddia ediyor. Üniversite yetkilileri bu iddiaları sert biçimde reddetti.

Böylesi bir kararın İngiltere ile BAE arasında ciddi diplomatik sorunlar doğuracağı uyarısında bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, “Şoka uğradık. Hedges’e yöneltilen suçlamaların hiçbirinin kesinlikle bir kanıtı yok. O’nun durumundan çok endişe ediyoruz. Bunu çözemezlerse ciddi diplomatik sonuçlar ortaya çıkar” dedi.

Hedges’in duruşmaya katılan eşi Daniela Tejada İngiliz diplomatların işleri zorlaştırmamak adına kendisinden sessiz kalmasını talep ettiğini belirtti ve İngiltere hükümet yetkililerini davaya daha fazla ciddiyetle yaklaşmaya çağırdı: “Matthew masum. Dışişleri birimleri de bunu biliyor ve Matthew’un kendileri için casusluk yapmadığını BAE yetkililerine söylediler. İngiltere hükümeti İngiliz vatandaşı Matthew için dik durmak zorunda. BAE’in müttefik olduğunu söylüyorlar ancak Matthew’ın davasının bu kadar keyfekeder yürütülüyor olması gerçeğin farklı olduğunu gösteriyor. Matt ve ben bunun için çok büyük bir bedel ödüyoruz.”

Eşi, ailesi ve arkadaşları, Hedges’in beş aydır tecritte tutulduğunu, çeşitli ilaçlar almaya zorlandığını ve İngiliz diplomatlarla irtibatı kısıtlandığını belirterek, onun durumundan çok endişe duyduklarını belirtiyor.

Kararın ardından açıklama yapan BAE Başsavcısı Hamad Saif El Şemsi Hedges’in “mahkemede tüm suçlamaları kabul ettiğini” söyledi ve davanın “BAE anayasası ve yerel yasalar çerçevesinde adil ve şeffaf bir şekilde” yürütüldüğünü savundu.