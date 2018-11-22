İngiltere Vatandaşına BAE’de Casusluktan Müebbet Hapis Cezası

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) 31 yaşındaki İngiliz öğrenci Matthew Hedges’in casusluk suçlamasıyla yargılanıp müebbet hapis cezasına çarptırılması İngiliz yetkililerin sert tepkisine neden oldu.
Böylesi bir kararın İngiltere ile BAE arasında ciddi diplomatik sorunlar doğuracağı uyarısında bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, “Şoka uğradık. Hedges’e yöneltilen suçlamaların hiçbirinin kesinlikle bir kanıtı yok. O’nun durumundan çok endişe ediyoruz. Bunu çözemezlerse ciddi diplomatik sonuçlar ortaya çıkar” dedi.
Hunt, 10 gün önce BAE’ye yaptığı ziyaret sırasında İngiliz öğrencinin serbest bırakılacağı yönünde bilgi edinmişti.
Hedges Çarşamba günü hakim karşısına çıktı. Beş dakika süren duruşma sonucunda hakim müebbet hapis kararı verdi.
Hedges 5 Mayıs 2018 tarihinde Dubai Havaalanı’nda casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. BAE yetkilileri, ülkenin Arap Baharı sonrasında yürüttüğü güvenlik ve iç politikalarını araştıran Durham Üniversitesi doktora öğrencisi Hedges’in tez konusunu bahane olarak kullanarak casusluk yaptığını iddia ediyor. Üniversite yetkilileri bu iddiaları sert biçimde reddetti.
Hedges’in duruşmaya katılan eşi Daniela Tejada İngiliz diplomatların işleri zorlaştırmamak adına kendisinden sessiz kalmasını talep ettiğini belirtti ve İngiltere hükümet yetkililerini davaya daha fazla ciddiyetle yaklaşmaya çağırdı: “Matthew masum. Dışişleri birimleri de bunu biliyor ve Matthew’un kendileri için casusluk yapmadığını BAE yetkililerine söylediler. İngiltere hükümeti İngiliz vatandaşı Matthew için dik durmak zorunda. BAE’in müttefik olduğunu söylüyorlar ancak Matthew’ın davasının bu kadar keyfekeder yürütülüyor olması gerçeğin farklı olduğunu gösteriyor. Matt ve ben bunun için çok büyük bir bedel ödüyoruz.”
Eşi, ailesi ve arkadaşları, Hedges’in beş aydır tecritte tutulduğunu, çeşitli ilaçlar almaya zorlandığını ve İngiliz diplomatlarla irtibatı kısıtlandığını belirterek, onun durumundan çok endişe duyduklarını belirtiyor.
Kararın ardından açıklama yapan BAE Başsavcısı Hamad Saif El Şemsi Hedges’in “mahkemede tüm suçlamaları kabul ettiğini” söyledi ve davanın “BAE anayasası ve yerel yasalar çerçevesinde adil ve şeffaf bir şekilde” yürütüldüğünü savundu.
Ancak duruşmada avukatı olmayan Hedges’in ailesi sanığın Arapça bilmemesine rağmen Arapça yazılmış bir “itiraf metnini” imzalamaya zorlandığını öne sürdü.
Durham Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada kararın “adil yargı sürecinden tamamen uzak şekilde” yürütüldüğü iddia edildi.
BAE’de doğup büyüyen Hedges’in davası İngiliz Avam Kamarası’nda da gündeme geldi. Başbakan May konuyla ilgili olarak “Bugün BAE’de alınan karar elbette bizi hayal kırıklığına uğrattı ve çok endişeliyiz. Bu konuyu Emirlik’teki en üst düzey yetkililerle görüşüyoruz” dedi.
İngiltere ile BAE son dönemlerde BAE’in Yemen’deki iç savaştaki rolü nedeniyle uzlaşmazlık yaşıyor.
Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Crispin Blunt BBC’ye yaptığı bir açıklamada, BAE’in İngiltere’nin uzun süredir önemli bir müttefiği olduğunu ancak bu ilişkiyi “gözünde çok da büyütmemesi gerektiğini” söyledi ve İngiltere’yi bu dava ile “çok korkunç bir duruma” düşürdüğünü belirtti.
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