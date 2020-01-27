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İngiltere, vatandaşlarını koronavirüsün yayıldığı Vuhan'dan tahliye etmeye hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 17:26 | Son Güncelleme

İngiltere, vatandaşlarını koronavirüsün yayıldığı Vuhan'dan tahliye etmeye hazırlanıyor

LONDRA (AA) - İngiltere'nin vatandaşlarını, koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden tahliye etmek için görüşmeler yaptığı bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, ağır seyahat kısıtlamaları ile konsolosluk veya tıbbi yardıma erişimde artan zorluklara dikkat çekilerek, İngiliz vatandaşlarının bölgeyi terk etmelerinin sağlanmasına çalışıldığı belirtildi.

Bir Başbakanlık sözcüsü de "Dışişleri Bakanlığı olası çözümleri araştırmak amacıyla aralarında ABD ve Avrupa ülkelerinin de olduğu uluslararası ortaklarla yakın temas halinde." dedi.

Öte yandan, şu ana kadar İngiltere'de koronavirüs bulaştığından şüphelenilen 73 kişinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı kaydedildi.

- Çin'de 80 kişi hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıklamasında ülke genelinde yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybının 80'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744'e yükseldiği belirtilmişti.

Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 8, Makao Özel İdari Bölgesi'nde 2, Tayvan'da 3, Tayland'da 8, Güney Kore'de 4, Japonya'da 4, ABD'de 5, Vietnam'da 2, Singapur'da 4, Nepal'de 1, Fransa'da 3, Malezya'da 4, Kanada'da 1, Avustralya'da 5, Kamboçya'da 1 koronavirüs vakası tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
çin ingiltere koronavirüs Vuhan

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