İngiltere ve AB Liderleri Brexit Anlaşması İçin Buluşuyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile yaptığı ayrılma anlaşmasına şüpheyle bakan milletvekillerine sözkonusu anlaşmayı reddetmeleri halinde ülkede belirsizlik ve bölünme yaşanacağını söyledi. May, bu açıklamayı AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’le görüşmesi öncesinde yaptı.

İngiltere ile Avrupa Birliği geçen hafta İngiltere’nin AB’den ayrılma koşullarının sıralandığı 585 sayfalık bir anlaşma üzerinde uzlaşmaya vardı. Ancak AB liderleri Pazar günü Brüksel’de anlaşmayı resmi olarak imzalamadan önce ilişkilerin gelecekte nasıl olacağı üzerindeki görüşmelerine hala devam ediyor.

Diğer taraftan Başbakan May hem Brexit yanlısı hem de AB destekçisi milletvekillerinin baskısı altında. Her iki grup da anlaşmanın koşullarına karşı çıkıyor. Brexit yanlıları mevcut anlaşmanın İngiltere’yi hala AB kurallarına bağlı kılacağını savunuyor. AB yanlıları ise anlaşmanın İngiltere ile AB ülkeleri arasında yeni engeller kuracağı görüşünde.

Başbakan May, Çarşamba günü Avam Kamarası’nda düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında hem hükümet yetkilileri hem de muhalefetten gelen soruları ve eleştirileri kısa yanıtlarla geçiştirdi.