İngiltere ve AB Liderleri Brexit Anlaşması İçin Buluşuyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile yaptığı ayrılma anlaşmasına şüpheyle bakan milletvekillerine sözkonusu anlaşmayı reddetmeleri halinde ülkede belirsizlik ve bölünme yaşanacağını söyledi. May, bu açıklamayı AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’le görüşmesi öncesinde yaptı.
İngiltere ile Avrupa Birliği geçen hafta İngiltere’nin AB’den ayrılma koşullarının sıralandığı 585 sayfalık bir anlaşma üzerinde uzlaşmaya vardı. Ancak AB liderleri Pazar günü Brüksel’de anlaşmayı resmi olarak imzalamadan önce ilişkilerin gelecekte nasıl olacağı üzerindeki görüşmelerine hala devam ediyor.
Diğer taraftan Başbakan May hem Brexit yanlısı hem de AB destekçisi milletvekillerinin baskısı altında. Her iki grup da anlaşmanın koşullarına karşı çıkıyor. Brexit yanlıları mevcut anlaşmanın İngiltere’yi hala AB kurallarına bağlı kılacağını savunuyor. AB yanlıları ise anlaşmanın İngiltere ile AB ülkeleri arasında yeni engeller kuracağı görüşünde.
Başbakan May, Çarşamba günü Avam Kamarası’nda düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında hem hükümet yetkilileri hem de muhalefetten gelen soruları ve eleştirileri kısa yanıtlarla geçiştirdi.
Toplantı sırasında milletvekili Andrew Rosindell, May’e mevcut plandan vazgeçmesini ve “AB’nin ahtapot gibi saran kollarını İngiltere halkının üzerinden çekmesini” söyledi.
May’in yanıtı ise, “Brexit sonrasında da AB ile yakın ticari ilişkilerimizin devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz” oldu.
May ayrıca mevcut anlaşmanın kabul edilmemesi halinde “ya daha fazla belirsizlik ve bölünme ya da Brexit’in tamamen feshedilme riskiyle” karşılaşılacağını söyledi.
May toplantının ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Brexit anlaşmasının son görüşmelerini tamamlamak üzere Brüksel’e gitti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Salı günü yaptığı bir açıklamada, Cebilitarık ile ilgili İspanya-İngiltere ikili ilişkilerinin AB ile İngiltere arasında yapılacak anlaşmaya göre düzenlenemeyeceğini belirtti ve “Hükümetimiz Cebelitarık’ın geleceğiyle ilgili konuların AB ile İngiltere arasındaki müzakerelere bağlı tutulmasını kabul edemez” dedi.
Ancak May İngiliz milletvekillerine yaptığı açıklamada “Cebelitarık’ı, müzakere konuları arasından çıkarmayacağız” dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel de Çarşamba günü yaptığı açıklamada İspanya’nın tereddütlerinin Pazar günü yapılacak zirveye kadar giderilmiş olmasını umut ettiğini belirtti. Merkel, “Bu konuyu nasıl çözeceğimizle ilgili bir şey söyleyemiyorum” dedi.
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis de ilişkilerin gelecekte nasıl devam edeceğiyle ilgili siyasi bir planın ‘henüz mevcut olmadığı’ bilgisini paylaştı.
Yetkililerin Cuma günü buluşarak Pazar günü yapılacak zirve için son değerlendirmeleri yapacaklarını söyleyen Dombrovskis nihai metnin o güne kadar görülmüş olması gerektiğini belirtti.
Anlaşmanın hem Avrupa hem de İngiliz meclisleri tarafından onaylanması gerekiyor. Muhafazakarların çoğunlukta olmadığı Avam Kamarası’ndan onay almak May için oldukça zor görünüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum