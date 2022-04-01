İngiltere ve ABD'den Rusya'ya Yeni Yaptırımlar

İngiltere, 14 Rus kişi ve kuruma daha yaptırım uygulayacağını açıkladı. Bunlar arasında Rus devletine bağlı medya kuruluşları RT (Russia Today) ve Sputnik ile bu kurumların üst düzey yöneticileri bulunuyor. İngiltere, yaptırımların amacının Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in "yalan haber ve söylemlerini bertaraf etmek" olduğunu kaydetti.

Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'yı ekonomiyi felce uğratarak cezalandırma konusunda Batılı müttefikleriyle beraber hareket eden İngiltere, şimdiye kadan binden fazla kurum ve kişiye yaptırım uygulanması kararı aldı.

İngiltere'nin yaptırım uygulayacağı kişiler arasında RT'nin müdürü Aleksey Nikolov, devlet televizyonu ve radyosu Rossiya'nın haber sunucusu Sergey Brilev ve Sputnik'in yayın yönetmeni Anton Anisimov yer alıyor.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada Kremlin’in fonladığı ve RT'nin sahibi olan TV-Novosti ile haber ajansı Sputnik'i bünyesinde barındıran Rossia Segodnya'ya da doğrudan yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Yazılı açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da, "Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaş yalan yağmuru üzerine kurulu" dedi.

Bakan Truss, "İngiltere, Kremlin'in dezenformasyon faaliyetlerini ifşa etmede dünyaya lider oldu. Son yaptırımlar, Putin'in yalan haberlerini ve söylemlerini dayatan utanmaz propagandacıları hedef alıyor" ifadelerini kullandı.

RT ve haber sunucusu Sergey Brilev, konuya ilişkin yorum taleplerini yanıtsız bıraktı. Reuters haber ajansı Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da henüz bir açıklama alamadı.

Rus yetkililer, bu ayın başında İngiltere'deki yayın ruhsatı iptal edilen RT'nin, Moskova'nın ABD ve İngiltere'deki küresel medya şirketleriyle rekabet etmek için başvurduğu bir yöntem olduğunu söylüyor. Moskova, Batılı yayın kuruluşlarının dünyadaki gelişmeleri taraflı olarak aktardığını iddia ediyor.

İngiltere'nın son yaptırımları, Rus düşünce kuruluşu Stratejik Kültür Vakfı'yla bağlantısı olan yedi kişiyi de kapsıyor. Bu yedi kişi, kısa süre önce, dezenformasyon yaymada rol oynadıkları gerekçesiyle Avustralya'nın yaptırımlarına da hedef olmuştu.

İngiltere ayrıca, Rusya'nın Ulusal Savunma Komutası ve Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizinitsev'i de yaptırım kapsamına aldığını bildirdi. Yapılan açıklamada Mizinitsev'in "Ukrayna'nın güneyindeki liman kenti Mariupol'un haftalardır bombalanmasını planlama ve hayata geçirmeden sorumlu olduğu" kaydedildi.

İngiltere daha önce de Rusya'nın uluslararası mali sisteme erişimini, gemicilik ve savunma sektörlerini ve Putin'e yakın zenginleri hedef alan yaptırımları yürürlüğe koymuştu.

Rusya’da savaş haberlerine sansür sürüyor

Rusya’nın savaş konusunda ülke içinde bilgi yayılmasını önleme çabaları da devam ediyor.

Ukrayna işgalinin başladığı gün Rusya Federal Radyo ve Televizyon Denetim Kurulu (Roskomnadzor), basın kuruluşlarının savaşla ilgili haberleri yalnızca resmi Rus kaynaklarından alması talimatını göndermişti. Aksi halde basın kuruluşlarının erişim engeliyle karşılaşabileceği ya da 5 milyon rubleye kadar ceza alabileceği belirtilmişti.

4 Mart’ta ise Rus ordusunun itibarını zedeleyecek ya da Rusya’ya yaptırım çağrısı yapan yayın ve paylaşımların suç kapsamına alınması kararı kabul edilmişti. Aksi halde para cezası ile 15 yıla kadar hapsi cezası uygulanması öngörülmüştü. Bu durum bazı uluslararası yayın kuruluşlarının Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırmalarına neden olmuştu.

Yetkililer ayrıca Facebook ve Twitter’a da erişimi kısıtladı ve birçok bağımsız medya kuruluşu ile Ukrayna’nın internet siteleri engellendi.

Rusya’da internet sansürü işgalden önce de yaygınlaşmaya başlamıştı. Geçen yıl Eylül ayındaki seçimler öncesinde muhalif siyasetçi Aleksey Navalny ile bağlantılı internet sitelerine uygulanan baskı nedeniyle, büyük kesintiler yaşanmıştı.

Rusya’da internet özgürlüğünü gözlemleyen Roskomsvoboda adlı gruba göre ülkede 2021’de yaklaşık 200 bin internet sitesi engellendi. Bunlar arasında yıllardır Kremlin karşıtı protestoları yayınlayan OVD-Info da var. Roskomsvoboda’ya göre Rusya’da bu yıl 10 Mart’tan bu yana 46 bin internet sitesi kapatıldı.

ABD'den Rus teknoloji sektörüne yeni yaptırımlar

ABD de Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararları aldı. Son yaptırımlar Rus teknoloji sektörünü hedef alıyor.

ABD Maliye Bakanlığı, aralarında Rusya'nın en büyük mikroelektronik imalatçısı, ihracatçısı ve çip üreticisi Joint Stock Company Mikron'un da bulunduğu 21 kurum ve 13 kişiye yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Maliye Bakanlığı ayrıca yaptırımların Rus ekonomisinin uzay ve havacılık, denizcilik ile elektronik sektörlerini kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi. Bu karar Washington'a, bu sektörlerde faaliyet göstermeye devam eden tüm kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulama yetkisi tanıyacak.

Bakanlık, Perşembe günkü kararın "kötü niyetli siber saldırganları" da hedef aldığını duyurdu. Maliye Bakanı Janet Yellen, "Bu anlamsız savaş bitene kadar Putin'in savaş makinasını her açıdan yaptırımlarla hedef almayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yayınladığı açıklamada, son yaptırımların, Kremlin'in yaptırımlardan kaçınmak için kullandığı ağları bertaraf etmeye yönelik olduğunu, bu ağların Rusya'nın ”Ukrayna vatandaşlarına açtığı insafsız savaşın devam ettirilmesine rol oynadığını” kaydetti.

Blinken, Perşembe günü açıklanan yaptırımların, Rusya'nın savunma sanayisinde rol oynayan kişi ve kuruluşlara 15 ve 24 Mart'ta getirilen yaptırımları izlediğini belirtti. Amerika'nın kötü niyetli siber faaliyetleri nedeniyle üç kişiyi yaptırımlar kapsamına almasına da değinen Blinken, bu kişilerden biri hakkında geçen hafta Amerikan Adalet Bakanlığı tarafından iddianame hazırlandığını da hatırlattı. Blinken, Amerika'nın Putin'e bağlı siber aktörlerin istikrarsızlaştırıcı ve yıkıcı faaliyetlerini hedef almayı sürdüreceğini kaydetti.

