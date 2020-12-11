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İngiltere ve AB’den Anlaşmasız Ayrılık Sinyali

11.12.2020 21:46 | Son Güncelleme:
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İngiltere ve AB’den Anlaşmasız Ayrılık Sinyali

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden resmi ayrılığının üç hafta sonra anlaşma olmaksızın gerçekleşmesinin mümkün olduğunu söylediler

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden resmi ayrılığının üç hafta sonra anlaşma olmaksızın gerçekleşmesinin mümkün olduğunu söylediler.

İngiltere AB’den Ocak ayında ayrılmıştı, ancak 31 Aralık tarihine yani geçiş sürecinin sonuna kadar gayrı resmi üye olarak birlikle ilişkilerini sürdürüyor. Bu süreçte İngiltere AB tek pazarına ve gümrük birliğine dahil olmaya devam etti.

Her iki taraf da yıllık 1 trilyon dolar ticaret hacmini kapsayan nihai ticaret anlaşmalarına varılmasını istiyordu, ancak müzakereler çıkmaza girdi. Bu durum İngiltere’nin büyük bir hacme sahip Avrupa tek pazarında sıfır gümrük vergisi ve sıfır kota imtiyazlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu.

Johnson, gazetecilere yaptığı açıklamada, ‘‘İngiltere için çok iyi olabileceğini düşündüğüm bir çözüme doğru gitmemiz çok mümkün görünüyor. Böylece 1 Ocak’tan beri yapmayı istediklerimizi yapabileceğiz. Bu tabii ki hedeflediğimizden farklı olacak’’ diye konuştu.

Von der Leyen ise AB liderlerine Brüksel’de devam eden zirve sırasında bir anlaşma beklentisinin azaldığını söyledi. Adını açıklamayan bir AB yetkilisine göre von der Leyen anlaşma olmaması olasılığının olması olasılığından yüksek olduğunu kaydetti.

Johnson ve von der Leyen müzakerecilere balıkçılık haklarıyla ve İngiltere’nin gelecekte birliğin kurallarından uzaklaşması durumunda sonuçlarına katlanması talebiyle ilgili anlaşmazlıkların çözülmesi için Pazar akşamına kadar zaman tanıdı.

İngiltere’nin ticaret anlaşması olmadan AB’den çıkması Avrupa ekonomilerine zarar verebilir ve finans piyasaları üzerinden şok dalgalarının yayılmasına, sınırlarda karışıklığa ve Avrupa geneline yayılan hassas tedarik zincirlerinde kaosa neden olabilir.

İngiliz borsası, Euro bölgesi devlet tahvil getirileri düşerken sterlin de dolar ve euro karşısında yüzde 1 oranında değer kaybetti.

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