İngiltere ve Almanya kapanmaya rağmen alarm veriyor

İngiltere de alarm veriyor. Özellikle başkent Londra'da mutasyona uğramış olan virüsün kontrolden çıktığı açıklandı.Almanya'da 27 Aralık'ta ülke genelinde başlayan aşılama ve 14 Aralık'tan bu yana yürürlükte olan kapanmaya rağmen koronavirüs vaka ve can kayıpları yüksek seyrediyor.

Robert Koch Enstitüsü'nün (RKİ) açıkladığı son verilere göre ülkede 31 bin 849 yeni vaka kaydedilirken bin 188 kişi de salgında yaşamını yitirdi. Almanya'da Cuma sabahı itibariyle salgında en yüksek günlük kayıp verilmiş oldu. Bir önceki en yüksek can kaybı 30 Aralık'ta kaydedilmiş, bu tarihte bin 129 kişi yaşamını yitirmişti.

Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder de bugün eyalet parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Her iki dakikada bir Almanya’da koronavirüsten biri yaşamını yitiriyor" ifadelerini kullandı.

Hükümetin aldığı kararlar uyarınca Almanya çapında okullar ve çocuk yuvaları Ocak ayı boyunca, son sınıflara giden ve diploma alacak olan öğrencilere uygulanacak istisnalar dışında, kapalı tutulacak. Ayrıca enfeksiyon sayılarının çok yüksek olduğu, 7 günlük yeni vaka değeri 100 bin kişi başına 200'ün üzerinde olan bölgelerde dolaşıma da sınırlama getirildi. Önlemlerin uzatılması ile hastaneler üzerindeki yükün hafifletilmesi ve yüksek enfeksiyon sayılarının düşürülmesi amaçlanıyor.