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İngiltere ve Avusturya'da koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2020 15:21 | Son Güncelleme

İngiltere ve Avusturya'dan koronavirüs nedeniyle peş peşe Türk vatandaşlarının ölüm haberleri geldi. İngiltere'de astım hastası 54 yaşındaki Türk vatandaşı hayatını kaybederken, Avusturya'da da 28 yaşındaki Yonca Akyol yaşamını yitirdi.

İngiltere ve Avusturya'da koronavirüs nedeniyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Koronavirüse karşı önlem alamamakla eleştirilen İngiltere'de bir Türk vatandaşı hayatını Hayatını kaybeden kişinin 54 yaşında olduğu ve astım hastası olduğu belirtildi.

AVUSTURYA'DA DA 28 YAŞINDAKİ YONCA HAYATINI KAYBETTİ

Avusturya’da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan 28 yaşında bir Türk kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle yaşamını yitiren kişinin 28 yaşındaki Yonca Akyol olduğunu söyledi.

Büyükelçi Ceyhun, baba Mustafa Akyol ile görüşerek taziyelerini ilettiğini aktardı. Avusturya'da ilk defa bir Türkün koronavirüsten hayatını kaybettiğini belirten Ceyhun, aileye her türlü desteğin verildiğini kaydetti.

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