İngiltere ve BMGK'ya Arakan çağrısı

LONDRA (AA) - Burma (Myanmar) İnsan Hakları Ağı (BHRN), İngiltere ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerinden sorumlu askerlerin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sevk edilmesine destek vermeye çağırdı.

Londra merkezli sivil toplum kuruluşu BHRN'den yapılan yazılı açıklamada, örgütün BM'nin oluşturduğu Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonunun bulgularını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

"İngiltere ile BMGK'yı Myanmar'daki insan hakları ihlallerinden sorumlu askeri figürlerin UCM'ye sevk edilmesine destek vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, BM misyonunun raporunda aralarında Myanmar Genel Kurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de bulunduğu askeri yetkililerin Arakanlı Müslümanlara karşı soykırımdan sorumlu olduğuna dair güçlü deliller olduğu kaydedildi.

- ABD'nin bulguları da BM'yi destekliyor

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nikki Haley'in ABD Dışişleri Bakanlığının bulgularının da BM raporunu desteklediğini duyurduğuna işaret edilen açıklamada, "Uluslararası toplumun bu bulgulara göre harekete geçmesi ve kurbanlar için adaletin takipçisi olması hayati önem taşıyor." değerlendirmesine yer verildi.