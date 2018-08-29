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İngiltere ve BMGK'ya Arakan çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 17:47 | Son Güncelleme

Burma (Myanmar) İnsan Hakları Ağı: - "İngiltere ile BMGK’yı Myanmar'daki insan hakları ihlallerinden sorumlu askeri figürlerin UCM'ye sevk edilmesine destek vermeye çağırıyoruz" - "Uluslararası toplumun bu bulgulara göre harekete geçmesi ve kurbanlar için adaletin takipçisi olması hayati önem taşıyor"

LONDRA (AA) - Burma (Myanmar) İnsan Hakları Ağı (BHRN), İngiltere ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerinden sorumlu askerlerin Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sevk edilmesine destek vermeye çağırdı.

Londra merkezli sivil toplum kuruluşu BHRN'den yapılan yazılı açıklamada, örgütün BM'nin oluşturduğu Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonunun bulgularını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

"İngiltere ile BMGK'yı Myanmar'daki insan hakları ihlallerinden sorumlu askeri figürlerin UCM'ye sevk edilmesine destek vermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanılan açıklamada, BM misyonunun raporunda aralarında Myanmar Genel Kurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in de bulunduğu askeri yetkililerin Arakanlı Müslümanlara karşı soykırımdan sorumlu olduğuna dair güçlü deliller olduğu kaydedildi.

- ABD'nin bulguları da BM'yi destekliyor

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nikki Haley'in ABD Dışişleri Bakanlığının bulgularının da BM raporunu desteklediğini duyurduğuna işaret edilen açıklamada, "Uluslararası toplumun bu bulgulara göre harekete geçmesi ve kurbanlar için adaletin takipçisi olması hayati önem taşıyor." değerlendirmesine yer verildi.

BHRN açıklamasında, BM raporunda Aung San Su Çii'nin liderliğindeki sivil hükümetin de askerlerin soykırım suçlarına engel olmakta başarısız kaldıklarına değinildiği de hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BHRN Direktörü Kyaw Win de Arakanlı Müslümanların onyıllar boyunca ayrımcı politikaların ve askeri saldırıların hedefi olduğunu belirterek, "İngiltere ve BMGK, BM misyonunun bulgularına göre harekete geçip bu soykırımın kurbanlarına adalet sağlamalı ki Myanmar’daki müstakbel katliamların önüne geçilebilsin." değerlendirmesinde bulundu.

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