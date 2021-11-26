İngiltere ve Fransa Arasında Diplomatik Kriz

Fransa'nın Manş denizi kıyısındaki Calais kenti açıklarında, bir botun batmasıyla 27 göçmenin yaşamını yitirmesi, Fransa ve İngiltere arasında yaşanan krizlere bir de diplomatik kriz ekledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "Bu tarafa geçen göçmenlerinizi geri alın" talebini içeren mektubu Twitter hesabından da yayınlaması, diplomatik kriz yarattı. Göçmen krizini konuşmak üzere İngiliz meslektaşını Calais kentine davet eden İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de gelime üzerine daveti iptal etti.

Bir yandan göçmenlere mezar olan Manş denizinde insani dram yaşanırken diğer taraftan Manş'ın iki yakasındaki Fransa ve İngiltere arasındaki Brexit, AUKUS ve balıkçılık krizine bir yenisi daha eklendi. İki ülke arasında Fransa'nın Touquet kentinde imzalanan anlaşma çerçevesinde, İngiltere'nin Fransa'ya finansal yardım yapması karşılığında, Fransa'nın da Manş denizinden yasa dışı göçmen geçişini engellemesi üzerinde uzlaşılmıştı. Ancak son bir yıldır, tüm yollar kapatılınca lastik botlarla karşıya kaçak geçen göçmen sayısının artması iki başkent arasındaki krizi derinleştirdi. Son olarak Calais kentinden karşıya geçmeye çalışırken 27 göçmenin, Manş Denizi’nde boğularak can vermesiyle yaşanan insani kriz, siyasi ve diplomatik krizi de tetikledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, son dönemde görülen en ağır insani drama sahne olan kazanın hemen ardından kriz toplantısı yaparak olanlardan, Fransa'yı sorumlu tutan bir açıklama yaptı. Johnson, göçmen kriziyle uğraşmanın güçlüğünün farkında olduklarını bu nedenle Fransa’yla, bu konu üzerinde daha etkin çalışmak istediklerini dile getirdi. Bunun üzerine Fransa, Almanya, İngiltere, Belçika ve Hollanda içişleri bakanlarıyla, Avrupa Komisyonu'nun, Calais kentinde bu Pazar günü biraraya gelmesi çağrısı yaptı.

Ancak bu açıklamadan bir gün sonra Cumhurbaşkanı Macron'a bir mektup gönderen İngiliz Başbakan Johnson, Macron'a "Manş'ı geçerek ülkelerine gelen tüm göçmenlerin Fransa'ya dönüşünü" içeren bir anlaşma imzalamayı önerdi. Mektubu, Twitter hesabından da paylaşan Johnson "Çarşamba günü yaşanan ve 27 kişinin öldüğü trajedileri önlemek için Fransa'nın, ortak çabaları arttırma arzusunu kabul ediyoruz. İki ülkenin kıyılarında ortak devriyelerin arttırılmasında hem fikiriz. Ancak AB'nin Belarus ya da Rusya’yla imzaladığına benzer şekilde, Manş'tan geçen tüm yasadışı göçmenlerin geri dönüşüne izin verecek ikili bir geri kabul anlaşması da öneriyorum" dedi.

Mektuptaki ifadelerin yanı sıra, özel bir mektubun sosyal medyadan yayımlanmasına öfkelenen Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İngiliz mevkidaşını arayarak, "mektubun hayal kırıklığı yarattığını, ancak bunun açıktan yayılmasının daha büyük hayal kırıklığına yol açtığını" dile getirdi. Görüşmenin ardından, Priti Pattel'in Pazar günü Avrupa Konseyi’yle düzenlenecek ortak toplantıya davetinin iptal edildiği duyuruldu.

"İkiyüzlü bir mektup"

BFMTV'de konuşan hükümet sözcüsü Gabriel Attal, Johnson'ın mektubunu "özünde yetersiz ve yersiz" olarak nitelendirerek "Fransız sahil güvenlik görevlileri, polisi ve kurtarma ekipleri tarafından yapılan tüm çalışmalara saygı duymayan eksik bir mektup. Üstelik, sorunu çözmek için ihtiyacımız olan öneriler yok. Ayrıca ikiyüzlü bir mektup. Çünkü Çarşamba günü Emmanuel Macron’la yapılan telefon görüşmesinde kesinlikle bu ton yoktu" dedi.

Pazar günü İngiltere'siz kriz toplantısı

Hükümet, bu Pazar göçmen krizine çözüm bulmak için planlanan toplantının yapılacağını ancak toplantıya İngiltere temsilcisinin katılmayacağını açıkladı. Fransa Başbakanı Jean Castex, konunun en önemli muhatabı İngiltere olmadan yapılacak toplantının hedeflerini "Kaçakçılık ağlarıyla daha iyi mücadele etmek için polis, yargı ve insani işbirliğini güçlendirmenin yollarını ve araçlarını tanımlamak üzere Pazar günü toplanıyoruz" sözleriyle açıkladı. Hükümet sözcüsü Gabriel Attal da, İngiltere'nin Brexit görüşmeleri sırası ve sonrasında izlediği "kendi işine gelen" politikalara karşı AB'nin artık katı tutum alması gerektiğini belirterek "AB, karşısında birlikte çalışabileceği bir İngiltere görmek istiyor" dedi.

Fransa ve İngiltere arasında ilk kriz, Brexit görüşmeleri sırasında yaşandı. Fransa'nın müzakereler sırasında "AB'den çıkmak istiyordunuz, buyrun çıkın" tavrı İngiltere tarafından hoş karşılanmadı. Brexit sonrası İngiltere, kendisine bağlı Jersey adası açıklarında avlanmak isteyen 250'yi aşkın Fransız balıkçısına ruhsat vermeyince kriz yaşandı. ABD ve İngiltere'nin Avustralya AUKUS anlaşması imzalayarak Fransa'ya verilmesi beklenen 56 milyar Euro'luk denizaltı ihalesini alması da krizi derinleştirdi. Manş denizinde Çarşamba günü yaşanan ve 27 göçmenin boğularak ölmesine yol açan trajedi de, iki ülke arasındaki gerilimi su yüzüne çıkardı.

