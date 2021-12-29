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İngiltere ve Fransa'da koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı!

29.12.2021 02:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını Avrupa'da endişe edici boyutlara ulaştı. Fransa ve İngiltere'de salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Fransa'da son 24 saatte 179 bin 807 vaka tespit edilirken, İngiltere'de ise 129 bin 471 yeni vaka açıklandı. Fransa salgının hızlı şekilde artması nedeniyle ek tedbirlere geçeceğini duyurdu.

İngiltere ve Fransa'da koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı!

Fransa ve İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıplarındaki endişe verici artış sürüyor. Her iki ülke de koronavirüs salgınında günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

FRANSA'DA SON 24 SAATTE 290 CAN KAYBI

Fransa'da Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte saatte ülkede 179 bin 807 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Bu sayı, salgının başlamasından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısının 9 milyon 326 bin 258'e ulaştığı aktarıldı. Son 24 saatte 290 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının da 123 bin 188'e yükseldiği ifade edildi.

Ülke genelinde 3 bin 416'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 17 bin 405 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
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BAŞBAKAN YENİ ÖNLEMLERİ AÇIKLAMIŞTI

Fransa Başbakanı Jean Castex dün hükümetin Covid-19 ile mücadele kapsamında aldığı yeni kısıtlayıcı tedbirleri açıklamıştı.
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Castex, evden çalışmanın haftada en az 3 gün zorunlu olacağını, ayakta konserler, toplu taşımada, sinemalarda, spor tesislerinde ve tiyatrolarda yiyecek ve içecek tüketimi yasaklanacağını ve büyük toplanmaların iç mekanlarda 2 bin kişiyle, dış mekanlarda ise 5 bin kişi ile sınırlandırılacağını belirtmişti.
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HASTANEYE YATAN HASTA SAYISI YÜZDE 38 ARTTI

İngiltere'de korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Hükümetin son verilerine göre ülkede son 24 saatte 129 bin 471 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısı rekor tazeledi. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı 12 milyon 338 bin 676'ya yükseldi. Daha önce en yüksek günlük vaka sayısı, 122 bin 186 ile 24 Aralık'ta kaydedilmişti.

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Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 148 bin 21'e ulaştı. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) göre Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören hasta sayısı 9 bin 546'ya yükseldi. Ülkede 3 Mart'tan bu yana hastanede tedavi gören hasta sayısında en yüksek sayıya ulaşıldığı belirtilirken, ayrıca hasta sayısının bir önceki haftaya göre yüzde 38 arttığı ifade edildi.

VAKA SAYISI REKOR KIRAN İNGİLTERE'DE KISITLAMA OLMAYACAK

Öte yandan İngiliz hükümeti yeni yıla kadar herhangi bir ek kısıtlama getirilmeyeceğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Sajid Javid dün yaptığı açıklamada, hükümetin Covid-19 aşılamasına odaklandığını ve yeni yıla kadar yeni bir kısıtlama uygulanmasına gerek duyulmadığını söylemişti.

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Javid, ancak Ocak ayından itibaren verilere bakılarak gerekli görülürse ek kısıtlamaların getirilebileceğinin sinyalini vermişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere Fransa
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