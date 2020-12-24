HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İngiltere ve Fransa sınırındaki gergin bekleyiş devam ediyor

İngiltere ve Fransa sınırındaki gergin bekleyiş devam ediyor

24.12.2020 16:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin mutasyon virüs açıklamasının ardından Fransa’nın 48 saatliğine sınırlarını kapatması sonucu İngiltere’de mahsur kalan 3 bin tır şoförünün ve yolcuların Dover limanındaki gergin bekleyişi sürüyor.

İngiltere’nin mutasyon virüs açıklamasının ardından Fransa’nın 48 saatliğine sınırlarını kapatması sonucu İngiltere’de mahsur kalan 3 bin tır şoförünün ve yolcuların Dover limanındaki gergin bekleyişi sürüyor. Fransa, sınırların kapalı olduğu sürede limanda biriken trafiği temizlemek için tır şoförlerinin hızlı test edilmesine yardımcı olmak üzere bölgeye itfaiye ekiplerini ve 10 bin Covid-19 testi göndereceğini açıkladı.
İngiltere’de mutasyon virüsün tespit edildiğinin açıklanmasının ardından 40’tan fazla ülke İngiltere’den gelişleri askıya alırken; Fransa 48 saatliğine İngiltere sınırını kapatmıştı. Fransa’ya geçmeyi bekleyen 3 bin tır, sınırların kapatılması sonucu İngiltere’de mahsur kalmıştı. Fransa hükümeti, sonradan giriş yasağını hafifleterek; korona virüs testinin negatif çıkması koşulu ile İngiltere’den gelenlere tekrar sınırlarını açmıştı. Fakat sınırların kapalı olduğu sürede Dover Limanı’nda fazla sayıda tır birikmesi nedeniyle tır şoförlerinin limandaki gergin bekleyişi 3 gündür devam ediyor.
Dubalarla “help” (yardım) yazarak seslerini duyurmaya çalıştılar
Sınırda hızlı test uygulamasının dün itibariyle başlamasının ardından trafik bu sabah tekrar akmaya başlasa da şoförler, sınırlar açıldıktan sonra yalnızca 100 metre hareket ettiklerini aktardı. Günlerdir zor koşullar altında bekleyişini sürdüren tır şoförleri, dubalarla “help” (yardım) yazarak seslerini duyurmaya çalıştı.
Sınırda tır şoförlerinin yanı sıra Avrupa’nın dört bir yanından gelen işçiler ve Noel tatili için evlerine ulaşmaya çalışan çocuklu aileler de bulunuyor. Limana yakın tesislerde ve otoyolda yaklaşık 3 bin tır şoförü ve yolcular, dondurucu havanın yanı sıra açlık ve susuzlukla da mücadele ediyor. Yerel gönüllüler, ihtiyaç duyanlara yardımcı olmak için yiyecek ve içecek dağıtıyor.
“İtfaiye teşkilatından 15 üye ve 10 sivil savunma gönüllüsü görevlendirilecek”
Fransa’nın kuzeyindeki Hauts-de-France bölge yetkilileri, Dover limanında biriken trafiği temizlemek için tır şoförlerinin hızlı test edilmesine yardımcı olmak üzere itfaiye teşkilatından en az 15 üye ve 10 sivil savunma gönüllüsü görevlendireceğini duyurdu. Yetkililer ayrıca bölgeye 10 bin Covid-19 testi gönderileceğini de bildirdi.
İngiliz Ulaştırma Bakanı Grant Shapps de, Fransız mevkidaşı Jean-Baptiste Djebbari ile konuyu görüştüklerini belirterek, iki ülke arasındaki sınırın Noel tatili süresince açık olacağını ve Eurotunnel üzerinden trafiğin devam edeceğini bildirdi. Shapps korona virüs testlerinin Noel tatilinde de devam edeceğini bildirerek, "Eurotunnel’daki İngiltere-Fransa sınırında trafik akışının devam etmesi konusunda anlaştık. Dover ve Calais limanları da tır şoförlerinin mümkün olan en kısa sürede evlerine dönmelerine yardımcı olmak için Noel boyunca açık kalacak" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım' 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım'
Otobüste iğrenç olay! Otobüste iğrenç olay!
21 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!21 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bugüne kadar tek bir vaka bile görülmedi

Bugüne kadar tek bir vaka bile görülmedi

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

Olay pozlar! Süper minisiyle eğilince...

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Ölümünden sonra en yakın arkadaşı eski nişanlısıyla...

Ölümünden sonra en yakın arkadaşı eski nişanlısıyla...

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Canan Kaftancıoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağız

Canan Kaftancıoğlu açıkladı: Suç duyurusunda bulunacağız

İstanbul'da ulaşım zammından vatandaş da şoförler de memnun değil

Ulaşımdaki zam kimseyi memnun etmedi

Otobüste iğrenç olay! Savunması şoke etti: İdrar tahlili verdiği için fermuarı açık unuttum

Otobüste iğrenç olay!

Jüpiter-Satürn yakınlaşması Antalya'dan böyle görüntülendi

Jüpiter-Satürn yakınlaşması Antalya'dan böyle görüntülendi

Antalya'da korkunç görüntü! Çocuk parkında erkek cesedi bulundu

Korkunç görüntü! Çocuk parkında bulundu

Bodrum'da yılbaşı alarmı! Nüfusu 400 bine çıkan kentte ev partilerine karşı talimat verildi

Bodrum'da yılbaşı alarmı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.