İngiltere ve Galler'de bir yılda yaklaşık 600 evsiz öldü

İngiltere ve Galler'de geçen yıl yaklaşık 600 evsizin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal İstatistik Kurumu tarafından ilk kez açıklanan veriler, son 5 yıl içinde ölen evsiz sayısının yüzde 24 arttığına işaret ediyor.

Londra'da 3 gün önce parlamento binası önünde yaşayan bir kişi fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede kurtarılamayan bu kişinin ölümü, hükümetin, "gözleri önünde yaşanan bir trajediyi önlemekte yetersiz kaldığı" eleştirilerine neden olmuştu.

Şubat'ta da aynı noktada evsiz bir kişi donarak ölmüştü.

Sokakta yaşayan erkeklerin ortalama ömrü 44 yıl

Ulusal İstatistik Dairesi'ne göre 2017'deki evsiz ölümlerinin yarısından fazlası; uyuşturucu, karaciğer hastalıkları ve intiharlardan kaynaklandı.

Ölenlerin yüzde 84'ü erkek. Sokaklarda yaşayanların ortalama ömrü erkeklerde 44, kadınlarda 42 yıl.

İngiltere ve Galler'de normalde erkekler için ortalama yaşam beklentisi 76, kadınlarda ise 81 yıl.

Ülkede 24 bin evsiz var

Evsizlere yardım eden Crisis adlı kuruluşun geçen hafta açıkladığı verilere göre ülkedeki evsizlerin sayısı son beş yılda ikiye katlanarak 24 bine çıktı.