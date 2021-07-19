HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere ve İrlanda'da kariyeri biten binlerce yarış atı mezbahalarda öldürüldü

İngiltere ve İrlanda'da kariyeri biten binlerce yarış atı mezbahalarda öldürüldü

19.07.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBC Panorama programının araştırması, İngiltere ve İrlanda'da binlerce yarış atının mezbahalara gönderildiğini ortaya çıkarttı. Mezbahalarda kesilen atların bazılarının bir zamanlar sahibinin ve eğiticilerinin, yarış dünyasının bazı en büyük isimleri oldukları belirlendi.

İngiltere ve İrlanda'da kariyeri biten binlerce yarış atı mezbahalarda öldürüldü

BBC Panorama programının araştırması, İngiltere ve İrlanda'da binlerce yarış atının mezbahalara gönderildiğini ortaya çıkarttı.

Mezbahalarda kesilen atların bazılarının bir zamanlar sahibinin ve eğiticilerinin, yarış dünyasının bazı en büyük isimleri oldukları belirlendi.

Gizli yapılan video kayıtları ayrıca, atların zulümle öldürülmesini önlemek için konulan kuralların, İngiltere'nin en büyük mezbahalarından birinde nasıl görmezden gelindiğini gösterdi.

Mezbahadan BBC'ye yapılan açıklamada, hayvanlara herhangi bir şekilde zulmedilmesini kabul etmedikleri savunuldu.

Bir uzman, hayvan hakları kuruluşu Animal Aid'i yerleştirdiği gizli kameralarla çekilen görüntüleri kuralları açıkça ihlaline kanıt olarak tanımladı.

Geçen Şubat ayında, önde gelen at eğiticisi Gordon Elliot'ın ölmüş bir atın üzerinde otururken görüldüğü fotoğraf büyük bir tepki almışı.

A close crop of Gordon Elliott sitting on a dead horse

Olay öfke yaratmış, ancak aynı zamanda dikkatleri yarışırken, eğitim görürken ya da mezbahalarda ölen atların durumlarına çekmişti

Bilgi edinme özgürlüğü yasası uyarınca yapılan başvurular sonucu, 2019'un başından bu yana İngiltere ve İrlanda'da 4 bin eski yarış atının mezbahalara gönderildiği belirtildi. Atların büyük çoğunluğu İrlanda'da eğitildi.

Uzun süredir at yarışlarının sona erdirilmesi için kampanya yürüten Animal Aid, İngiltere'de at kesme izni olan Drury and Sons adlı mezbahaya gizli kameralar koydu.

Animal Aid Söcüsü Dene Stansall "Görüntüleri incelediğimizde, genç safkan at sayısından şaşkınlığa düştük" dedi.

Görüntüler 2019 sonu ve 2020 başındaki dört günde çekildi.

Görüntülerde çoğu İrlanda'dan gelen ve çoğu genç onlarca eski yarış atının kesilmesi görülüyor.

Bazıları, binlerce sterlin kazandıran, başarılı bir yarış kariyerine sahip hayvanlar.

Üçü de, Gordon Elliot tarafından İrlanda'daki modern harada yetişenler.

Elliot, Panorama'ya yaptığı açıklamada hayvanların üçünü de kendisinin mezbahaya yollamadığını savundu.

Elliot, sakatlık nedeniyle yarış kariyerleri sona eren hayvanların, öldürüldüklerinde kendi bakımı olmadığını, ikisinin "mümkünse yeni ev bulunması, değilse de insani bir şekilde uyutulması için" bir at tüccarına verildiğini, diğerinin se sahibinin talebi doğrultusunda bir başka biniciye verildiğini söyledi.

Elliot, atların kaderini Panorama programı kendisiyle iletişime geçtiğinde öğrendiğini iddia etti.

Animal Aid'in kameraları ayrıca, hayvanları gereksiz zulümden korumak için getirilen kuralların ihlalini de görüntüleri. Kurallar, hayvanların birbirlerinin gözü önünde öldürülmemesini öngörüyor.

Kayıtlardaysa, dört günde atların 26 kez birlikte vurulduğu görülüyor.

Görüntüleri izleyen Lincoln Üniversitesi'nden veterinerlik davranış uzmanı Prof. Daniel Mills "Silah sesi çok huzursuz edici. Bir diğer atın da birden düştüğünü görmek, bu durumdaki bir at için çok üzüntü verici" dedi.

Görüntülerdeki tek kural ihlali bu değil. Kurallar atların hızla ölümü için tüm çabanın harcanması gerektiğini söylüyor. Ancak görüntüler, ölümün çoğu zaman ani olmadığını gösteriyor.

91 kez, mezbaha görevlisi atlara olması gerektiği gibi yakından değil, uzaktan ateş ediyor.

Drury and Sons mezbahası ise, iddiaları reddetti ve tüm atların insani bir şekilde öldürüldüklerini savundu. Şirket sorunların da derhal giderileceğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşen çifti cinayetinde yeni detaylarBüyükşen çifti cinayetinde yeni detaylar
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
Casus yazılım iddiası: En az 10 hükümet kullandıCasus yazılım iddiası: En az 10 hükümet kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs'ta ne açıklayacak?

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Yüzde 50 daha ucuz

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Yüzde 50 daha ucuz

Yeni görüntüler ortaya çıktı! İki kardeş ölüme böyle gitti

Yeni görüntüler ortaya çıktı! İki kardeş ölüme böyle gitti

İzmir’de bıçaklı, kaldırım taşlı ’omuz atma’ kavgası

İzmir’de bıçaklı, kaldırım taşlı ’omuz atma’ kavgası

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden detay! Adresi böyle öğrenmiş

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden detay! Adresi böyle öğrenmiş

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.