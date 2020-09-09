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İngiltere ve İspanya Corona Mücadelesini Sıkılaştırıyor

09.09.2020 20:12 | Son Güncelleme

İki Avrupa ülkesi vaka sayılarının yeniden hızla artması üzerinde sıkı önlemler almaya başladı

İngiltere ve İspanya Corona Mücadelesini Sıkılaştırıyor

İngiltere ve İspanya Corona virüsü vaka sayılarındaki artışın ardından yeniden sıkı önlemler alıyor. İngiltere’de Çarşamba günü yayınlanan resmi verilere göre son 24 saatte 2.659 yeni Corona virüsü vakası tespit edildi. Bir gün önce yeni vaka sayısı 2.460 olarak açıklanmıştı. Son 24 saatte ölü sayısı ise 8 olarak açıklandı. Bir gün önce bu rakam 32’ydi.

İngiltere’de Ağustos ayında yeni vaka sayısı yaklaşık 1.000 civarında seyrediyordu. Vaka sayılarında yaşanan yeni artışta gençler arasında virüsün yayılmasının etkili olduğu tahmin ediliyor.

İngiltere’de vaka sayılarının artmasının ardından Başbakan Boris Johnson, yeni önlemler açıkladı.

6 kişiden fazlasına toplanma yasağı

Buna göre 14 Eylül’den itibaren altıdan fazla kişinin toplanması yasak. Bu yasağa uymayanlar para cezasına çarptırılacak. Daha önce bu sınırlama 30 kişiye kadardı.

İngiltere’de Corona virüsü test sayısı daha önceki dönemlere göre arttı, hastanedeki hasta sayısı da salgının zirve yaptığı döneme kıyasla daha düşük, ancak vaka sayılarında hala artış gözleniyor. Yetkililer durumun yeniden kontroldan çıkmasından endişe ediyor.

Başbakan Boris Johnson, virüsün yayılmasını önlemek için derhal harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Başbakan, sosyal mesafe kurallarını güçlendirilerek basit, anlaşılır ve polis tarafından kolayca uygulanır hale getirdiklerini kaydetti.

Johnson, ‘‘Bunlar yeni bir karantinaya işaret etmiyor, ikinci bir karantinaya gerek kalmaması için yapılıyor’’ dedi.

Hükümetten yeni test politikası

Johnson, hükümetin test sayısının daha da arttırılarak yaygınlaştırılması planını aktardı ve bunun için hükümet, işyerleri, sağlık çalışanları, bilimadamları ve lojistik uzmanlarının işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.

Yeni kurallar işyerlerinde ya da okullarda geçerli olmayacak. Ayrıca düğün, cenaze ve bazı spor etkinlikleri kuralın dışında tutulabilecek. İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler ise kendi kısıtlamalarını koyuyor.

İngiltere’de vaka sayısındaki artışın diğer Avrupa ülkelerine oranla daha fazla ölü sayısına ve ekonomik zarara neden olmasından endişe edilirken, Başbakan Johnson’un liderliğine de eleştiriler gelmesine neden oluyor.

Johnson ve ilgili bakanlar bir süredir halkı işyerlerine ve okullara dönmenin güvenli olduğuna ikna etmeye çalışıyordu, ancak yeni önlemlerin de bunu zorlaştırması bekleniyor.

Madrid’de katı kurallar

İspanya’daysa vakaların üçte birinin görüldüğü başkent Madrid’de vaka sayısındaki artışı önlemek için katı kurallar uygulanıyor.

Salgının başlangıcında Avrupa’nın en katı karantina önlemlerini alan İspanya, Pazartesi günü, vaka sayısı 500 binin üzerine çıkan ilk Avrupa ülkesi oldu.

Salı günü vaka sayısının 525 bine ulaştığı İspanya’da 100 bin kişide 255,9 vaka görülüyor. Bu rakam İngiltere'de 35,2; Fransa’da 125,2 ve bir zamanlar salgından en kötü etkilenen Avrupa ülkesi olan İtalya’daysa 30,6.

İç ve dış mekanlardaki toplantılara kısıtlama

Önlemler kapsamında 6 milyon 600 bin nüfuslu, kalabalık mahallelerden oluşan Madrid’de 10 kişiden fazlasının iç ve dış mekanlarda toplanması yasaklandı.

Kentte birçok vaka, aile toplantılarının ve gençlerin gruplar halinde toplanmasının ardından görüldü.

Kentte bar, restoran, düğün ve cenazelerin kapasitesine de kısıtlamalar getirilecek.

Yeni dalganın daha az ölüme neden olduğu belirtilen ülkede vaka sayıları da bir hafta önce günde 10 bin seviyesinin altına indi.

Günlük ölümlerin sayısı da salgının zirveye çıktığı Nisan ayında görülen 900’lerin çok altında.

Yetkililer sıkı karantina önlemlerinin hızlı terk edilmesinin sosyalleşmeye düşkün ve güçlü aile bağlarına sahip İspanya gibi bir ülkede salgının yeniden yoğunlaşmasına neden olduğu görüşünde.

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