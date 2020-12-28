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İngiltere ve Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması İmzalıyor

28.12.2020 12:34 | Son Güncelleme:
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İngiltere ve Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması İmzalıyor

İngiltere Ticaret Bakanı, İngiltere ve Türkiye’nin bu hafta bir serbest ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıkladı

İngiltere Ticaret Bakanı, İngiltere ve Türkiye’nin bu hafta bir serbest ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıkladı. Bu, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışıyla ilgili AB ile vardığı yeni ticaret anlaşmasının ardından imzalanan ilk anlaşma olacak.

İngiltere ve Türkiye iki ülke arasında mevcut ticaret şartlarını devam ettiren bir anlaşmaya imza koyacaklar. Ancak İngiltere Ticaret bakanı Liz Truss, yakın bir zamanda iki ülkenin de şartlarını ortaya koyan özel bir anlaşmanın da olacağı konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Truss yaptığı açıklamada “Bu hafta imzalamayı umduğumuz anlaşma, gümrüksüz ürünlerle ilgili şartları belirliyor ve bizim ticari ilişkilerimize yardımcı olacak bir anlaşma. İngiltere genelindeki otomotiv ve çelik sektörü gibi binlerce iş kolunda, belirsizliği de ortadan kaldıracak” dedi.

Truss ayrıca “Kısa bir süre içerisinde Türkiye ile özel olarak İngiltere-Türkiye arasında düzenlenmiş bir ticaret anlaşmasıyla çalışmaya devam etmeyi bekliyoruz” yorumunu yaptı.

Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacmi 2019 yılında 25, 25 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye, İngiltere’nin en büyük ticaret hacmine sahip 5. Ülke konumunda. İngiltere hali hazırda Japonya, Kanada, İsviçre ve Norveç’le de benzer şekilde anlaşmalar için görüşmeler yaptı.

İngiltere 1 Ocak tarihinde gerçekleşecek Brexit yani AB’den resmi olarak çıkışından önce 62 ülkeyle ticaret anlaşmaları imzaladı.

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