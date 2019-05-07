HABER

İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Camilla Almanya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 20:55 | Son Güncelleme

Prens Charles ve eşi Camilla, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi

BERLİN (AA) - İngiltere kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

Almanya ziyareti kapsamında Berlin-Tegel Havalimanı'na gelen Prens Charles ve eşi Camilla, buradan başbakanlık binasına geçerek Başbakan Angela Merkel ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda da kabul edilen Prens Charles, daha sonra eşi Camilla ile tarihi Brandenburg Kapısı’nda halkla bir araya geldi.

Steinmeier, Prens Charles’e dün dünyaya gelen torunu için oyuncak ayı hediye etti.

Prens Charles’in oğlu Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’ın dün bir çocuğu dünyaya gelmişti.

Prens Charles ve eşi Camilla, cuma gününe kadar sürecek Almanya ziyareti kapsamında Berlin’in yanı sıra Leipzig ve Münih kentlerinde de temaslarda bulunacak.

PARTNER Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor Bu ülkeye sadece zengin turistler girebiliyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Hatay'daNATO Genel Sekreteri Stoltenberg Hatay'da
Sanatçı Yurdaer Okur'un acı günüSanatçı Yurdaer Okur'un acı günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Almanya Başbakanı Angela Merkel Camilla Prens Charles

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gökhan Özoğuz’a tepki! 'Edepsiz, şaka mısın oğlum sen?'

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gökhan Özoğuz’a tepki! 'Edepsiz, şaka mısın oğlum sen?'

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

YSK'dan İYİ Parti'nin başvurusuna ret

YSK'dan İYİ Parti'nin başvurusuna ret

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA: Dışişleri'nden Fransa'ya tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya tepki!

Hasan Cemal davasında karar açıklandı

Hasan Cemal davasında karar açıklandı!

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.