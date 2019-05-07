İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Camilla Almanya'da

BERLİN (AA) - İngiltere kraliyet tahtının varisi Galler Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

Almanya ziyareti kapsamında Berlin-Tegel Havalimanı'na gelen Prens Charles ve eşi Camilla, buradan başbakanlık binasına geçerek Başbakan Angela Merkel ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda da kabul edilen Prens Charles, daha sonra eşi Camilla ile tarihi Brandenburg Kapısı’nda halkla bir araya geldi.

Steinmeier, Prens Charles’e dün dünyaya gelen torunu için oyuncak ayı hediye etti.

Prens Charles’in oğlu Prens Harry ile eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’ın dün bir çocuğu dünyaya gelmişti.

Prens Charles ve eşi Camilla, cuma gününe kadar sürecek Almanya ziyareti kapsamında Berlin’in yanı sıra Leipzig ve Münih kentlerinde de temaslarda bulunacak.

