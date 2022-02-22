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İngiltere: “Yaptırımlar Rusya’yı çok kötü etkileyecek”

22.02.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Rusya’ya yönelik uluslararası yaptırım paketi uygulanacağı ve yaptırımların Rusya’yı çok kötü etkileyeceğini” söyledi.

İngiltere: “Yaptırımlar Rusya’yı çok kötü etkileyecek”

Johnson, bu sabah Rusya-Ukrayna krizindeki son gelişmelerin ele alındığı acil güvenlik komitesi toplantısı (Cobra) sonrası açıklama yaptı.

Rusya’ya yönelik yaptırımların başlangıç olacağını, gerisinin geleceğini vurgulayan Johnson “Rusya’nın akıldışı davranışlarının artacağına inanıyoruz” dedi.

“Tüm kanıtların Putin’in Ukrayna’yı işgal edeceği yönünde olduğunu” dile getiren Johnson, bunun sonuçlarının “yıkıcı” olacağını ve Rusya’nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini ifade etti.

İngiltere Başbakanı yaptırımların, “Rusya’yı çok kötü etkileyeceğini ve işgal halinde yapacakları daha fazla şey olduğunu” dile getirdi.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de İngiliz Sky haber kanalına bu sabah yaptığı açıklamada, Putin’in dünkü kararının ardından “Ukrayna işgalinin şimdiden başladığı sonucuna varılabileceğini” söyledi.

Javid "Rusya’nın Ukrayna'daki ayrılıkçı doğu bölgelerini tanıdığını gördük ve tanklar ve askerler gönderdiğini şimdiden söyleyebiliriz, bu yüzden sanırım bundan Ukrayna'nın işgalinin başladığı sonucuna varabilirsiniz" dedi.

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İngiltere Rusya
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