İngiltere yasta! Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Londra sokaklarından ilk görüntüler

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü yalnızca İngiltere'de değil tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Buckingham Sarayının kapısına ölüm ilanı asıldı. Londra sokaklarından da Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından ilk görüntüler geldi. İşte detaylar...

BUCKINGHAM SARAYI'NIN KAPISINA ÖLÜM İLANI ASILDI

Buckingham Sarayının kapısına ölüm ilanında İngiliz kraliyet ailesinin "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirmiştir. Kral ve eşi kraliçe bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya döneceklerdir." şeklindeki mesajı yer aldı.

İNGİLTERE İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞUNDA BAYRAK YARIYA İNDİRİLDİ

Tam adı Elizabeth Alexandra Mary Windsor olan kraliçenin ölümünün duyurulmasının ardından Beyoğlu’ndaki İngiltere İstanbul Başkonsolosluğundaki bayrak yas nedeniyle yarıya indirildi.

Başkonsoloslukta bu akşam, 2’nci Elizabeth’in tahta çıkışının 70’inci yılı nedeniyle bir parti verildiği, ölümünün resmi olarak duyurulmasının ardından partinin sona erdirildiği öğrenildi. (DHA/AA)

LONDRA SOKAKLARINDA KRALİÇE ELIZABETH

Başkent Londra'dan gelen görüntülerde ise şehrin farklı noktalarında Kralize Elizabeth'in doğum ve ölüm tarihinin fotoğraflarıyla birlikte yer aldığı görsellerin yerleştirildiği görüldü.

